Der erste KI-Wissenschaftler ist da: Sind nichtmenschliche Forscher eine neue Gefahr?

(Titelbild von YouTube – Video ist im Beitrag eingebettet).Forschende der University of British Columbia, der University of Oxford und des KI-Startups Sakana AI haben ein KI-System entwickelt, das in der Lage ist, eigenständig wissenschaftliche Forschung zu betreiben. „The AI Scientist“ kann von der Ideenfindung über die wissenschaftliche Recherche, die Experimentierphase, die weitere Forschung bis hin zum Verfassen eines kompletten wissenschaftlichen Papers sämtliche Schritte eigenständig bewältigen. Die Kosten für ein solches, nichtmenschlich erstelltes Wissenschafts-Paper betragen weniger als 15 $.

Das Team des KI-StartUps Sakana demonstrierte die Leistungsfähigkeit des KI-Wissenschaftstools anhand von drei Bereichen des maschinellen Lernens: Diffusionsmodelle, Transformer-basierte Sprachmodelle und Lernprozesse. Die Forschenden entwickelten auch einen automatisierten Gutachter, der die Paper bewertete. Einige der verfassten Paper überschritten tatsächlich die Annahmeschwelle bei einer Top-Konferenz für maschinelles Lernen.

In dem heutigen Entwicklungsstadium liefert der AI Scientist eher Anregungen als beeindruckende wissenschaftliche Ergebnisse. So fehlen aufgrund der begrenzten Anzahl an Experimenten dem Paper die übliche Tiefe und Genauigkeit vergleichbarer wissenschaftlicher Paper. Auch andere Fehlerquellen sind sichtbar: unlesbare Diagramme, ein suboptimales Seitenlayout, fehlerhaft zitierte Quellen und eine fehlerhafte Auswertung von Resultaten.

Trotzdem ist The AI Scientist eine ernst zu nehmende Zukunftsversion. Wenn Maschinen selbstständig forschen und wissenschaftliche Durchbrüche erzielen können zu unschlagbar günstigen Kursen (15 Dollar), ist zu erwarten, dass textbasierte KI einen weiteren großen Bereich erobert: Die wissenschaftliche Forschung.

Der bekannte KI-Experte und Schriftsteller Karl Olsberg (eigentlich Karl-Ludwig Max Hans Freiherr von Wendt), hat in seinem jüngsten Roman Virtua aus dem Jahr 2023 erneut die Gefahren künstlicher Intelligenz meisterlich beschrieben. Auf seinem YouTube-Kanal Karl Olsberg nimmt er Stellung zum Sakana.AI unter dem Titel: Der erste Schritt ins Chaos?

Mehr Informationen zu Risiken und Chancen von KI auf dem Blog von Karl Olsberg

Und hier das „Horror-Video“ von Juni 2023: Agentisches Chaos – Ein KI-Katastrophen-Szenario – sehr sehenswert!!