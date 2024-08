Der Fluch – Eva’s Geständnisse vom 17. August

Heute habe ich etwas für mich ganz Besonders erlebt. Vielleicht hat schon jemand von Familienaufstellungen gehört? In der systemischen Therapie (deren Kosten ja auch von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden) gibt es die Methodik der Familienaufstellung, mit deren Hilfe unbewusste familiäre Verstrickungen aufgedeckt werden sollen. Wie genau das funktioniert, und was ich persönlich für Erfahrungen mit systemischen Aufstellungen gemacht habe, erzähle ich in diesem Podcast – ganz frisch, denn ich komme gerade aus einer „Bildarbeit“, also einer Aufstellung der besonderen Art…

Eva’s Geständnisse vom 17. August 2024

