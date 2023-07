Was ist überlegen in unserer Zeit? Fiktion oder Wahrheit?

Wird es nicht immer unmöglicher, die Wahrheit auszusprechen? Leiden die seelisch Erkrankten nicht auch daran, dass sie sich verloren fühlen in einer Umgebung, die ihnen keinen festen Halt mehr bieten kann? Auch die Schlinge des Unsagbaren zieht sich weiter und weiter zusammen. Seit der Corona-Zeit wissen wir Menschen überall auf der Welt, wie brüchig unsere Wahl von dem ist, was wir als real und wahr definieren. Was gestern noch galt, gilt heute nicht mehr…

Corona und die Folgen

Handelt die Politik fürsorglich und verantwortungsbewusst, wenn sie die Grundrechte einschränkt? Ist die Wissenschaft von unveränderbaren Erkenntnissen getragen, wenn sie über erschreckende Prognosen die Politik beeinflusst? Ist es ein Zeichen für Wahrhaftigkeit, wenn die Pluralität der Medien in Übereinstimmung mit den demokratischen Parteien einem zunehmenden Konsens Platz macht?

Bild von Yuri auf Pixabay

Wahrheiten und Mythen

Die historische Figur von Jesus von Nazareth und seine Lehren von einem gottgefälligen Leben haben sich wohl deshalb über die ganze Welt verbreitet, weil der Wanderprediger spirituelle Wahrheiten in Geschichten verpackt hat. Grimms Märchen können die Geheimnisse der transformierenden Persönlichkeitsentwicklung so eindrucksvoll in Herzen verankern, weil sie mit Bildern, Symbolen und Erlösungsgeschichten berühren.

In allen Kulturen der Welt sind es die Mythen, die einwirken auf den Menschen. Wissenschaften, normative Wertsetzungen und die Verbreitung ausgewählter Nachrichten und Fakten sind in sicheren Gesellschaften eine Wohltat fürs Volk, in unsicheren Zeiten jedoch etwas, was zu Spaltung und Gewalt führt, wenn das Vertrauen in die Eliten auf ein bedrohliches Niveau gesunken ist.

Aufruhr oder Entspannung?

Wahrlich, wir leben in unsicheren Zeiten. CO₂-Anstieg, Krankheiten, digitale Technologien, Zusammenbruch der Finanzsysteme und globale Machtverschiebungen belasten nicht nur in Deutschland die Menschen.

Stellt man Neuigkeiten und „Wahrheiten“ aus einer Perspektive dar, bildet sich unausweichlich Widerspruch aus entgegengesetzten Perspektiven. Oder wie Friedrich Schiller in seinem Lied von der Glocke so eindrucksvoll schreibt: „Weh, wenn sich in dem Schoß der Städte der Feuerzunder still gehäuft…“

Was kann man also tun, um Menschen zu beruhigen und ihnen dabei zu helfen, ihre Selbstachtung und Selbstwirksamkeit aufzubauen? Schließlich wollen wir doch Frieden und keinen Aufruhr, oder?

Ich und meine Texte

Ich will mit meinen Texten, so gut ich es vermag, dazu beitragen, dass sich Menschen entspannen können, dass sie Mut und Kraft gewinnen. Ich will, dass wir gemeinsam erkennen, dass Zeiten der Verzweiflung und Angst wunderbar genutzt werden können, um zu Transformationen zu führen, nach denen wir uns aus tiefstem Herzen heraus sehnen.

Die archetypische Heldenreise des Menschen ist das Schönste, was uns das menschliche Leben beschert. Mythen, Gleichnisse und Märchen haben diese heilende Kraft, weil sie tief in unsere Herzen eindringen und uns zu dem ermutigen, was Wahrhaftigkeit über die faktische Wahrheit erhebt.

Geschichten erzählen

Ich lerne von Tag zu Tag mehr, Fiktionales zu schreiben. Zunehmend traue ich mich sogar, meine Geschichten bei YouTube zu erzählen. Ich wünsche mir, dass meine Geschichten mich mit meinen Zuhörern/Innen und Leser/Innen verbinden, dass wir spüren, nicht allein zu sein mit unserer Sehnsucht nach befreiender Erkenntnis, Transformation und Liebe zu all dem, was da ist. Ich mache einfach weiter. Mal sehen, wohin es führt. Vielleicht ja schon bald zu einem Zusammentreffen in der „haptischen Welt“, vielleicht zu einem kleinen philosophischen Salon. Das wünsche ich mir. Mal sehen….