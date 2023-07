Auf der Suche nach neuen Kunden? Das sollten Selbstständige beachten

Wer sich als Selbstständiger auf der Suche nach neuen Kunden befindet, sollte einige Punkte beachten. Denn: Der Spruch „Die Konkurrenz schläft nicht!“ kommt nicht von ungefähr. Es gibt viele Gründe, die dafürsprechen, sich vom Rest der Mitbewerber abzuheben. Aber wie?

Im ersten Schritt ist es wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass gutes Marketing nicht nach Standards funktioniert. Jedes Unternehmen ist individuell und sollte werbetechnisch auch genau so behandelt werden. Doch was bedeutet das eigentlich genau?

Die folgenden Abschnitte liefern ein paar wertvolle Tipps und zeigen auf, warum es in jedem Fall sinnvoll ist, den Faktor Werbung – auch bei gut laufenden Geschäften – nicht zu unterschätzen. Zudem liefern sie auch Informationen darüber, wie es möglich ist, Marketing auf unterschiedlichen Ebenen miteinander zu verbinden und so gegebenenfalls eine noch breitere Zielgruppe anzusprechen.

Tipp Nr. 1: Individuelle Marketingmaßnahmen für die eigene Branche berücksichtigen

Marketing ist nicht gleich Marketing. Dies zeigt sich unter anderem dann, wenn sich Interessierte die Mühe machen, sich ein wenig mehr mit ihrer individuellen Branche auseinanderzusetzen.

Schnell steht fest, dass auch innerhalb verschiedener Berufsgruppen unterschiedlich geworben wird. Das bedeutet: „Strategie XY“ ist gutes Online Marketing für Coaches, kann jedoch für Handwerker und andere Berufe eher ungeeignet sein.

Daher ist es umso wichtiger, sich eingehend mit den individuellen Charakteristika der eigenen Zielgruppe und deren Erwartungen auseinanderzusetzen. Wer sich hier unschlüssig ist, kann diesen wichtigen Bereich wahlweise auch auslagern, sich so den Rücken freihalten und seinem Tagesgeschäft nachgehen. Mittlerweile gibt es zahlreiche Experten, die sich auf Marketing für Dritte spezialisiert haben und genau wissen, an welchen Stellen sie ansetzen müssen.

Tipp Nr. 2: Online- und Offline-Marketing miteinander verbinden

Über einen langen Zeitraum hinweg wurden Online- und Offline-Marketing als zwei verschiedene Säulen angesehen. Mittlerweile ist es jedoch üblich geworden, beide Werbemaßnahmen miteinander zu verbinden. Auf diese Weise ist es möglich, eine noch größere Zielgruppe zu erreichen. Vor allem der Bereich Social Media spielt in diesem Zusammenhang eine besonders wichtige Rolle. Unabhängig von der jeweiligen Unternehmensgröße ist es sinnvoll, beispielsweise auf Facebook, Instagram oder auf anderen einschlägigen Kanälen vertreten zu sein.

Besondere Preisaktionen, Gewinnspiele und Informationen über neue Produkte lassen sich dann ganz leicht über die verschiedenen Plattformen teilen.

Unternehmen, die auch im Zeitalter des Internets noch auf klassische Plakatwerbung und auf Werbung anhand von Flyern setzen, sind gut beraten, unter anderem auch dem QR-Code eine Chance zu geben und diesen in den bestehenden Marketingplan einzubeziehen. Dieser bietet die Möglichkeit, weitere Informationen durch Abscannen zu beziehen.

Tipp Nr. 3: Alleinstellungsmerkmal finden und transportieren

Die meisten Unternehmen kennen die Situation: Sie bieten ein Produkt beziehungsweise Dienstleistungen an, die es auch geschafft haben, auch in das Sortiment der Konkurrenz aufgenommen zu werden. Eine Frage, die sich Verbraucher in diesem Zusammenhang (zurecht) stellen, ist: Warum sollte ich beim Unternehmen XY einkaufen?

An dieser Stelle zeigt sich, wie wichtig es ist, auf ein überzeugendes Alleinstellungsmerkmal setzen zu können. Wie die Bezeichnung bereits verrät, handelt es sich hierbei um einen Vorteil, den das eigene Unternehmen, aber kein Mitbewerber, bietet.

Wer ein solches Alleinstellungsmerkmal transportieren möchte, sollte sich zunächst überlegen, was die eigene Marke so besonders macht. Denn: Im Zusammenhang mit Werbebotschaften ist es unglaublich wichtig, klar zu bleiben und nach Möglichkeit keine Fragen offen zu lassen. Auch ein Blog kann dabei helfen, die eigene Marke nach außen zu transportieren.

Fazit

In einer Zeit, in der es sich viele Verbraucher vorgenommen haben, den Gürtel enger zu schnallen, kann es für Selbstständige schwer sein, ihre Position am Markt zu behaupten. Immerhin wirkt es sich unweigerlich auf den eigenen Umsatz aus, wenn die Zielgruppe nicht mehr dazu bereit ist, so viel Geld wie früher auszugeben.

Sicherlich wäre es jedoch etwas zu pessimistisch, hier komplett schwarzzusehen. Wer es als Selbstständiger schafft, sich an die Herausforderungen des Marktes anzupassen und sich immer wieder aufs Neue zu erfinden, wird sicherlich auch in Zukunft weiterhin erfolgreich sein.