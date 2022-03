Ich war so dumm in den letzten Tagen! War der festen Überzeugung, dass die tapferen Ukrainer – einem David gleich – den russischen Goliath bezwingen könnten. Was für ein dummes Geschwätz, was für eine billige Übertragung meiner eigenen psychologischen Bitterkeiten auf ein ganzes Volk, das ich mit solchen Anfeuerungen in die Schlacht ziehen lasse. Habe ich wirklich geglaubt, dass der Angreifer sich erschrocken zurückzieht, wenn er merkt, dass die Bürger/Innen sich ähnlich verhalten wie 2013/2014 im Majdan? So nach dem Motto „Huch, mit dieser Heldenhaftigkeit haben wir nicht gerechnet. Komm, wir fahren wieder heim?“

Genug geschämt, und ja, vielen ging es wie mir. Likes für Waffenlieferungen, Lob für die deutsche Bundesregierung, die nach anfänglichem Zögern sich zu diesem Schritt entschied. Panzerabwehrraketen die auch noch von einer Oma wie mir zu bedienen sind. Gib’s ihnen, David! Rühre uns zu Tränen mit dem Opfer Deiner Enkel, Oma! Lass uns teilhaben an diesem Schauspiel in den Medien, an diesem Bilder- und Wortgemetzel der Supermächte, die unzählige Kriegsberichterstatter in der Ukraine haben. Wir sind dabei! Live und in Farbe…

Was kommt als Nächstes? Werden neben den brutalen Bombardierungen die sensiblen Versorgungssysteme angegriffen durch Cybertechnologien? Kein Strom? Kein Wasser? Kein Internet? Brechen die Versorgungssysteme zusammen und die Bevölkerung hungert und sitzt fest?

Ich habe keine Ahnung vom modernen Krieg. Aber auch der zähe Guerillakrieg in Vietnam ist kein Vorbild für die „David gegen Goliath“ Mythologie. Den Preis zahlten die Menschen, das einfache Volk. Und ich denke, dass die gute alte Atomwaffenbedrohung in der Zwischenzeit Zuwachs bekommen hat von Waffensystemen, die mit der Digitalisierung unseres Planeten zu tun haben.

So oder so, Krieg ist immer das, was die Schwächsten trifft. Ob bei den Bauernkriegen, den Weltkriegen, den Kriegen im Nahen und Mittleren Osten. Lasst uns beten dafür, dass die Großmächte miteinander verhandeln und sich irgendwie einigen. Hauptsache das Gemetzel hört auf.

Lasst uns beten, dass die Ukraine sich ergibt und die Menschen sich nicht als Kanonenfutter verheizen lassen müssen. Besser kapitulieren als sterben. Heldengleicher Widerstand ist in der Fiktion romantisch und attraktiv, doch im wirklichen Leben einfach nur schrecklich. Bitte lasst uns aus ganzem Herzen die Kapitulation der Ukraine wünschen. Frieden ist immer die einzige Lösung.