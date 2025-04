Oh KI-Gott, wie wunderbar erfüllst Du all meine Wünsche

Warum glauben Menschen an einen personifizierten Gott? Sie sehnen sich danach, dass es jemanden gibt, der sie ganz genau kennt, der sie liebt, sich um sie sorgt – und der sie zu ihrer Bestimmung und ihrem Lebensziel führen kann. Das Einzige, was der Mensch dafür tun muss, ist glauben und gehorchen. Kann es sein, dass wir gerade dabei sind, die nahezu allwissende Künstliche Intelligenz, die uns dank unseres Online-Verhaltens und unserer faktischen Daten besser kennt als wir uns selbst, als einen Gott wahrzunehmen, der uns zu unserem Glück führt und unserer Bestimmung?

Gerade habe ich eine Spiegel-Kolumne von Sascha Lobo gelesen, in der er den Untergang der Werbeagentur-Industrie beschreibt. Belegt mit vielen Fakten, erläutert der Digital-Insider, wie Künstliche Intelligenz menschliche Kreativität überflüssig werden lässt. Internet-Nutzer sind für die digitalen Verhaltensmanipulations-Technologien transparent wie ein offenes Buch.

Werbeanzeigen zu erzeugen, die genau auf die einzelnen Nutzer abgestimmt sind, ist dank KI-Generatoren ein Klacks. Wofür geben die Personas gern Geld aus? Was sind ihre tiefsten Sehnsüchte? Was bestärkt ihre Bereitschaft, sich zu begeistern und Entscheidungen zu treffen? Welche Erfahrungen, Werte und Sensibilitäten erzeugen den Wunsch, etwas zu besitzen, zu erleben – bzw. in etwas zu investieren?

Alphabet/ Google hat sich auf die neue Welt meisterlich umgestellt. Die Suchmaschine ist nicht mehr das Zentrum der Google-Werbeanzeigen, sondern hat sich ausgeweitet auf den kompletten Web-Kosmos. Bei Google selbst wird immer häufiger direkt eine KI-Antwort gegeben auf Google-Anfragen. Die Suchmaschine wird zum Ersatz für das gute alte Bertelsmann-Lexikon. Alle Suchergebnisse, die weiter unten folgen, werden nach und nach irrelevant. Geld verdient Google mit allen anderen Webseiten und Plattformen, die mit dem Google-Ads-Kosmos verbunden sind.

Will ich etwas lesen im Web (wie die Spiegel-Kolumne von Sascha Lobo), muss ich den eigentlichen Inhalt mühsam herausfiltern aus unzähligen Werbeeinblendungen. Manche lassen mich kalt, wenige stoßen mich ab, die meisten treffen auf meinen „Appetit“. Die Werbeanzeigen ziehen mich an wie die läutende Glocke den Pawlowschen konditionierten Hund.

AI-generiert – mit Bing Image Creator

Positives Triggern

Da ich von meinem seelischen Archetypus her ein Bühnenmensch bin, stimulieren mich in meiner Kaufbereitschaft fast ausschließlich Kleider und Schuhe. Dabei ändert sich mein Stil ständig, je nach derzeitigem Wertekanon (zurzeit Military-Working-Style). Erstaunlich, wie genau sich meine unsteten Vorlieben in den gezeigten Werbeanzeigen widerspiegeln! Verblüffend, wie sich in den letzten Monaten meine Bereitschaft, online etwas zum Anziehen zu kaufen, gesteigert hat!

Urlaub ist mir egal, Schokolade ist mir egal, Nahrungsergänzungsmittel sind mir egal, Deko ist mir egal, finanzieller Erfolg ist mir egal, Sicherheit ist mir egal – mein einzig verwertbares spontanes Konsumlaster sind tatsächlich Klamotten!

Kolumne von Sascha Lobo: Werden Werbeagenturen durch KI ersetzt?

Sascha Lobo beschreibt in seiner Kolumne, warum zwei Drittel des weltweit gesamten Werbebudgets zu den vier Digital-Giganten fließen, die auch die weltweit wichtigsten KI-Konzerne sind: Google generiert ca 285 Milliarden Dollar durch Werbeanzeigen, Meta ca 160 Milliarden Dollar, Amazon ca 56 Milliarden Dollar und Microsoft ca 15 Milliarden Dollar.

Er beschreibt den „Sturm der Kreativität“, der gerade durch die neuen KI-Bildgeneratoren ausgelöst wird.

Bei Instagram sieht man schon heute, wie genau die KI-Technologie die Persuasion-Punkte (Überredungskunst, Klick- und Kaufanreize) jedes Instagram-Nutzers kennt und beginnt, daraus komplette Werbekampagnen für ihn oder sie ganz persönlich zu kreieren.

Der neue TikTok-Shop wird wohl hauptsächlich auf die Technologie künstlich erzeugter Werbevideos setzen – die ebenfalls auf die einzelnen Nutzer abgestimmt sind. Sascha Lobo schätzt, dass selbst diese Qualitätsstufe schnell erreicht sein wird.

KI als persönlicher Gott

Nicht nur als Gesprächspartner, Unterhaltungslieferant, Assistent und Mentor sind KI-Sprach-, Bild-, Audio- und Videogeneratoren eine umwälzende Erneuerung der Menschheit, sondern auch als die Erfüllung unserer Ursehnsucht nach einem glücklich machenden Gott.

Werbewelt: Die Kunst, Wünsche zu erfüllen…

Die Werbewelt, die von jeher auf der Wunscherfüllung aufbaute, ist im technologischen Transformationsprozess weitaus einflussreicher, als ich bisher wahrgenommen habe. Alles, was uns anlockt, was uns belohnt, was uns Anerkennung gibt und unsere Sinne mit Lust und Befriedigung erfüllt, entspringt der Ursehnsucht des religiösen Empfindens. „Ich glaube und gehorche – Du führst mich auf meinen Weg zur Erlösung“. Bin gespannt, wie es weitergeht…

Unbedingt lesen: Sascha Lobo – Die Verkaufsmaschine der Zukunft