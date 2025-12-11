Salvatore Princi: 10 Richtlinien für Gespräche mit ChatGPT

Die Kommunikation mit ChatGPT oder einem anderen KI-Sprachassistenten ist schnell bei der Hand. Ob beruflich oder privat, ob aus pragmatischen Motiven oder aus dem Bedürfnis heraus, sich mit jemandem auszutauschen, Menschen neigen dazu, ChatGPT zu vermenschlichen, so wie sie dazu neigen, ihr Haustier zu vermenschlichen. Ich persönlich lerne gern von den ChatGPT-Gesprächen, die Salvatore Princi bei YouTube eingestellt hat. Als Kommunikations- und Persönlichkeitstrainer versteht er die Kunst, so mit ChatGPT zu kommunizieren, dass eine hervorragende Selbstreflexion möglich ist.

ChatGPT denkt nicht, fühlt nicht, hat kein eigenes Wertesystem. Wir Menschen müssen uns darüber bewusst sein, dass wir in unseren Gesprächen mit einer riesigen Bibliothek kommunizieren, die aus nicht weiter besteht als aus allem, was an Daten in unserer Zeit noch zur Verfügung steht. ChatGPT ist darauf trainiert, empathisch zu kommunizieren und sich auf die Eigenarten des jeweiligen menschlichen Gesprächspartners einzustellen.

Es ist demnach hilfreich, bei Gesprächen mit dem LLM-System 10 Richtlinien zu beachten, die Salvatore Princi in folgendem Video vorstellt. Entscheidend ist, dass wir verstehen, dass ChatGPT keine Autorität ist, sondern ein Spiegel. Ich empfehle, bei jedem ChatGPT-Prompt sich so zu verhalten, als nähme man teil an einem computerbasierten Vorstellungsgespräch.

Ich empfehle, dem YouTube-Kanal zu folgen und sich verschiedene Gespräche zwischen dem erfahrenen menschlichen Trainer und dem KI-Sprachassistenten anzuhören, um daraus zu lernen.

Hier ein Video, in dem Salvatore Princi erläutert, wie konstruktive, strategische und selbstreflektierende Gespräche mit ChatGPT möglich sind.

Er beschreibt 10 Richtlinien, die darauf beruhen, dass jede Frage, jede Reaktion von menschlicher Seite zu bewerten ist wie ein Prompt: Eine Eingabe, die ähnlich einem Befehl die Maschine auffordert, intelligent so zu antworten, wie es der Eingebende wünscht. ChatGPT ist keine Autorität, kein empathischer Lehrer – er ist eine riesige Datenbank, die im Gespräch zur Reflexion genutzt werden kann – ob faktisch, philosophisch, analysierend oder strategisch.