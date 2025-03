Shopping-Sucht – mit Selbsttest

Woran erkennt man, dass man kaufsüchtig ist? Vor allem daran, dass man die Kontrolle über sein Einkaufsverhalten verloren hat und somit das Einkaufen zum Zwang geworden ist. Wenn man nichts kauft, bekommt man Entzugserscheinungen wie Unruhe, Nervosität, Kopfschmerzen, Schlafstörungen… Wenn man eingekauft hat, folgt dem kurzfristigen Freudengefühl die Reue. Studien zufolge leiden etwa 6 – 8 Prozent der Bevölkerung an Kaufsucht. Durch das reichhaltige Angebot an Online-Shops und die verführerischen Zahlungskonditionen besteht auch für Menschen, die in prekären Verhältnissen leben, die Gefahr, süchtig zu werden und sich finanziell in den Ruin zu treiben. Hier ein Selbsttest vom Caritas-Zentrum für Verhaltenssucht, der in wenigen Minuten Anzeichen für Kaufsucht verdeutlichen kann. Habe ich die Kontrolle über mein Kaufverhalten verloren?

verhaltenssicht-berlin.de – Kaufsucht Selbsttest

