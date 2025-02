Bevor wir nun der Frage auf den Grund gehen, welche Faktoren ein glückliches Leben verhindern, bitte ich Dich, in diesem kostenlosen Selbsttest „Wie glücklich sind Sie“ die 40 Fragen zu beantworten, das Ergebnis durchzulesen und somit auf das Thema eingestimmt zu sein. Das Ergebnis besteht aus einem Tortendiagramm mit verschiedenen Abschnitten wie Vergnügen, Sinn, Steigerung, Autonomie… Nun sind wir eingestimmt auf die Lösung des Rätsels: Was macht glücklich und was verhindert Glücklichsein? Und zunächst: Wie definieren wir Glücklichsein?

Es wäre wunderbar, wenn Du Dir vor jeder Überschrift die Zeit nehmen könntest, für Dich persönlich schriftlich aufzuzeichnen, wie DU ein glückliches Leben definierst, bevor Du liest, was ICH dazu meine. Vielleicht sind wir ganz unterschiedlicher Meinung. Das wäre doch schön…

Meine Definition eines glücklichen Lebens

Ein glückliches Leben ist ein Leben in Geborgenheit und Vertrauen. Der glückliche Mensch hat das Vertrauen, dass immer für ihn ausreichend gesorgt sein wird. Der glückliche Mensch fühlt sich geborgen „wie in Abrahams Schoß“.

Wie erkenne ich, dass ich ein glückliches Leben führe?

Ich bin im Einklang mit dem, wie ich lebe. Ich bin versöhnt mit der ganzen Welt. Ich bin genauso zufrieden mit dem, wie ich selbst bin – wie mit dem, wie die anderen Menschen sind.

Welche Faktoren machen mich glücklich?

Ich habe ein Dach über dem Kopf, Heizung, genug zu essen und zu trinken und Kleidung, die mich ausreichend schützt. Ich habe keine Angst vor Gewalt – ich bin handlungsfähig Ich habe eine Aufgabe, die Sinn in mein Leben bringt. Ich fühle mich gebraucht Geben und Nehmen sind in einem ausgewogenen Verhältnis. Ich bin zufrieden mit dem, wie ich bin. Ich finde mich gut Ich kann täglich Dankbarkeit und Glück empfinden. Diese Glücksgefühle kommen einfach, wie lauter kleine Sterntaler vom Himmel Mir ist nicht langweilig

Nun zur Gegenseite: Was verhindert ein glückliches Leben?

Die Überzeugung, das Leben sei ungerecht. Und zwar in der Richtung, dass man selbst zu den Menschen gehört, die benachteiligt wurden und werden Trauer, unerfüllte Sehnsucht, Lieblosigkeit und Einsamkeit Bei Erinnerungen an früher den Schmerz erneut erleben, der in der Vergangenheit so schrecklich war Angst vor Armut, Wohnungsverlust, Krankheit und Tod Mangelnde Nächstenliebe: Missgunst, Gleichgültigkeit, Raffsucht, Lust an Gewalt und dem Unglück anderer

Was ist der Unterschied zwischen Lustgefühlen und Glück?

Lustgefühle haben immer etwas zu tun mit Substanzen, die man als Droge bezeichnen kann. Ob Alkohol, illegale Drogen, Sex, Geld, Anerkennung, Macht… Lust will immer und immer weiter befriedigt werden, Glück genießt den Moment in Dankbarkeit und Geborgenheit. Glück ist so etwas wie Seligkeit (finde ich…)