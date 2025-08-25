Test: Welcher Beziehungstyp bin ich?

Der Psychologe, Unternehmer und Coach Simon Josef Eckert hat im August 2025 ein zehnminütiges Video bei YouTube veröffentlicht, in dem er sich mit der These „Warum niemand mehr richtig lieben kann“ auseinandersetzt (unten eingebettet). Passend zu seinen Ausführungen hat er in der Beschreibung einen Bindungsstil-Selbsttest verlinkt. Ich habe den Test durchgeführt und war vom Ergebnis positiv überrascht. Mein persönlicher Umgang mit Bindung, Freiheit und Liebesfähigkeit wurde im ausführlichen Ergebnis ausgezeichnet zusammengefasst.

Selbsttest: Entdecke deinen Bindungsstil und verstehe deine Beziehungsmuster besser

Dieser Selbsttest dauert etwa 3 Minuten. Die Ergebnisse sind ausführlich, zugewandt und geben Empfehlungen an die, die sich eine Veränderung ihrer Lebenssituation in Bezug auf Bindungen wünschen.

Link: Verstehe deine Beziehungsmuster – Entdecke deinen Bindungsstil und verstehe deine Beziehungsmuster besser

Ich kann den kostenlosen Test sehr empfehlen – unabhängig vom Beziehungsstatus und unabhängig davon, ob man einen Partner sucht oder grundsätzlich wissen möchte, welche Art von Liebesbindung man zu seinem Partner, seinen Nächsten, zu Angehörigen und Freunden pflegt.

Gute psychologische Selbsttests sind kleine Schlüssel in der ewigen Menschheitsfrage „Wer bin ich? Woher komme ich? Was will ich?“. Sich selbst zu reflektieren und daraus nächste Schritte zu entwickeln, ist hilfreich und wirkt wie ein Gesundheitsprogramm für die Seele.

Hier das Video zum Thema „Bindungsfähigkeit“, das Simon Josef Eckert am 15. August 2025 bei YouTube veröffentlicht hat