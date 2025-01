Bürokratie-Verschlankung in den USA: Effizienz und Effektivität

US-Effizienzkommission Doge von Elon Musk: Man stelle sich einen Staatsdiener in Deutschland aus den fünfziger Jahren vor. Was sehen wir vor unserem geistigen Auge? Der Staatsdiener – vom Polizisten bis zum Rechtspfleger, ist dem Staat treu ergeben, legt Wert auf die korrekte Ausführung aller Vorschriften, stellt die Ziele und Motive der Autorität, der er dient, höchstens in vertraulichem Austausch infrage. Heute leben wir in einer Zeit, die in der Exekutive einen neuen Menschentypus hervorbringt: Den optimierten Effizienztypus – mit Unterstützung von KI.

Das, was im Vertrieb Voraussetzung ist, um erfolgreich zu verkaufen, wird mehr und mehr auch in allen anderen Berufsbereichen zum Mantra: Mitarbeiter im Gesundheitswesen sollen es, Verwaltungsangestellte und Produktionskräfte in Unternehmen sollen es – und Angestellte und Beamte im öffentlichen Dienst sollen es: auf Effizienz hin optimiert Leistung bringen.

Doge: Bürokratieeffizienz unter Präsident Trump

Mit dem Projekt Doge soll Elon Musk mit Unterstützung von KI Effizienz in die Bürokratie bringen. Man kann nur hoffen, dass dieses Unterfangen an den auf Vorschriften fixierten Staatsdienern, die auch heute noch dem Beamten aus den fünfziger Jahren mehr gleichen als einem auf Erfolg optimierten Vertriebler, scheitert. Warum? Wäre doch super, wenn unsere überbordende Bürokratie so viel Zeit und Geld sparen würde, wie nur irgendwie möglich?

Beispiel Asyl- und Einwanderungspolitik

Würde Doge die Bürokratie der Europäischen Union von Ineffizienz und Verschwendung säubern, würde in Windeseile ausgerechnet, wie die Charta der Menschenrechte und andere Gesetze zu legitimen Fluchtgründen mit den realen Zahlen übereinstimmen. Die daraus gezogenen Schlüsse würden mit Zielen und erwünschten Ergebnissen abgeglichen. Dann würde emotionslos ausgerechnet, mit welchen rechtssicheren Mitteln die effizienteste und erfolgreichste Flüchtlings- und Einwanderungspolitik umgesetzt wird.

Welches Personal in welchen Bereichen setzt mit den effizientesten Verwaltungstools die zuvor errechnete Migrationspolitik um? Wie können menschliche Mitarbeiter die daraus resultierenden Problemlagen so effizient und rechtssicher wie möglich bewältigen? Und im Extrem: in welchen Fällen dürfen Gewaltmethoden eingesetzt werden, um illegale Grenzverletzungen bzw. illegale Aufenthalte zu eliminieren?

Effizienz in der Verwaltung

Bürokratische Perfektion bedeutet, nach den Regeln der Effizienz nur noch da menschliche Ausführungen zu wählen, wo diese kostengünstiger sind als maschinelle Ausführungen. Ob in der Flüchtlings-Politik, in der Sozialstaats-Politik, in der Renten-Politik, bei den Infrastruktur-Systemen oder im Bildungs- und Gesundheitsbereich… wenn Effizienz in Zeit (Prozess) und Raum (Ergebnis) das Ruder übernimmt, spielen Werte wie Nächstenliebe, Sehnsüchte, Aversion und Gewissen keine Rolle mehr. Dann ist die Menschheit nichts weiter als ein Produktionsmittel, das in bestimmten Bereichen effizienter eingesetzt werden kann als Maschinen.

Die perfekte Welt

Keine Verschwendung von Ressourcen mehr, keine Barmherzigkeit gegenüber Schwächen, Fehlern und Versagen mehr – eine Welt der Effizienz ist eine Welt der Seelenlosigkeit. Die Entwicklung der generativen KI schreitet so rasend schnell voran, dass es kaum Möglichkeiten gibt, das Ganze philosophisch zu hinterfragen.

Wenn tatsächlich Elon Musks ehrgeiziges Projekt Doge (Effizienzsteigerung der Verwaltung/ Bürokratie) gelingen sollte, wird womöglich wahr, was Yuval Harari in seinem Buch „Nexus“ beschreibt. Effizienz und Selbstoptimierung sind für mich eine Horrorvision, die zur Ausrottung des Menschlichen im Allgemeinen führen kann. Ich weiß nicht, ob sich das noch aufhalten lässt.