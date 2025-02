Überraschende Begegnung mit Todesangst – und die Konsequenzen

Wie verhält sich eine Eva, wenn sie in eine womöglich lebensbedrohende Gewaltsituation gerät? Vorweg: Ich bin nichts gewohnt. Mit fast sechsundsechzig Jahren bin ich in meinem ganzen Leben noch nie Opfer von Gewalt geworden, auch nicht von Vergewaltigungen. Von daher ist das, was ich gestern erlebt habe und wovon ich in diesem Podcast erzähle, Neuland für mich. Heute bin ich ein bisschen schlauer und habe direkt umgesetzt, was ich als einzige Möglichkeit ansehe, um sich bei einem drohenden Gewaltangriff zu schützen. Niemals würde ich Pfefferspray gegen einen Angreifer einsetzen (sagt die Polizei auch – verdammt schlechte Idee – und verboten) – und um Hilfe schreien würde ich ebenfalls nicht. Das löst ja womöglich noch anregende Triumphgefühle bei dem Angreifer aus! Kurz und gut: Ich erzähle von einer Situation, die man vielleicht als lächerlich bezeichnen kann, wenn man viel gewohnt ist. Und ich gebe einen Tipp für jeden, der Angst hat „da draußen“. Kostet nicht viel und wird auch von der Polizei empfohlen.

Eva’s Geständnisse vom 1. Februar 2025

