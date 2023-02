ChatGPT bald auch als Premium-Version für 20 Dollar im Monat

Zwar soll der ChatGPT für Webuser kostenfrei bleiben, doch bald wird es ein Premium Abo-Modell geben. Für 20 Dollar monatlich werden zahlende Kunden einen verlässlichen Zugang zu ChatGPT erhalten und sich schneller ihre Ergebnisse sichern können. Auch sollen sie die Ersten sein, die neue Funktionen testen können bzw. exklusive zusätzliche Funktionen nutzen können. In den letzten Wochen seit Einführung von ChatGPT am 30. November 2022 gibt es häufig das Problem, dass das System überlastet ist und zeitweise nicht genutzt werden kann. Doch wer braucht überhaupt diesen KI-Chatbot?

Das textbasierte Dialogsystem ChatGPT

Obwohl sich zum Start des ChatGPT (hier bei Wikipedia) schon innerhalb der ersten fünf Tage eine Million Websuser angemeldet haben und seitdem mit den unzähligen Einsatzmöglichkeiten der sprachbasierten Anwendung experimentieren, gibt es noch viele Menschen, die unbeeindruckt sind. Ist das ganze Projekt wirklich nur eine Spielerei für Nerds – oder vielleicht doch eine revolutionäre Entwicklung, die uns alle betreffen wird? Kann Künstliche Intelligenz nun auch menschliche Intelligenz überholen? Kann eventuell sogar eine Psychotherapie über Gespräche mit einem KI-Chatbot funktionieren? Kurz und gut – wird der Mensch bald überflüssig sein?

Zeitenwende durch KI-Dialogsystem?

Seit am 30. November 2022 der Chatbot ChatGPT als kostenfreies Tool startete, scheint eine neue Zeit angebrochen zu sein. Google fürchtet um sein Geschäftsmodell der weltweit dominierenden Suchmaschine, Medienschaffende fürchten um den Wert des menschlichen Ausdrucks, Bildungseinrichtungen fürchten um die Exklusivität der geistigen Schöpfungshöhe und um die eigene Möglichkeit, Leistungen von Schülern und Studenten bewerten zu können. Programmierer schließlich fürchten um ihre Jobs, wenn Codes zunehmend von Künstlicher Intelligenz geschrieben werden.

OpenAI – die Forschungsorganisation hinter ChatGPT

Auch Google und Meta haben ähnliche Produkte entwickelt wie die Forschungs- und Entwicklungs-Organisation OpenAI, die sich seit dem Start 2015 auf KI-Technologie fokussiert hat. OpenAI wird von vielen Investoren finanziert. Wichtige Geldgeber sind unter anderem Microsoft mit LinkedIn, Elon Musk und Peter Thiel.

Kann Bing Google nun ernsthafte Konkurrenz werden?

Im Folgenden einige Anwendungsmöglichkeiten für die Nutzung des ChatGPT, der vielleicht bald auch in die Microsoft Suchmaschinen Bing installiert wird. Es kann gut möglich sein, dass bei vielen Suchanfragen, die aus kompletten Fragen bestehen, wie etwa „Wie funktioniert eine Autobatterie“, ChatGPT-Antworten hilfreicher sind als die vielen Links, die eine herkömmliche Suchmaschine wie Google anbietet.

Anwendungsbeispiele

– Mailtext beauftragen, z.B. um einen Termin höflich abzusagen

– Blogartikel verfassen, Einleitungskapitel, Argumente, Erklärungen…

– Fragen stellen speziell mit der Bitte um Antworten für kleinere Kinder („Was ist der Mond?“) – mathematische oder naturwissenschaftliche Aufgaben erklären und beantworten lassen

– Codes programmieren: (Beispiel im verlinkten Video). Auch als Laie kann ich Codes erstellen, indem ich unbedarft aufschreibe, was ich erhalten will (z.B. speziellen Button auf meiner Website)

– Individuelle Trainingspläne für Körper, Seele, Geist erstellen lassen

– Therapeutische Gespräche führen

– Antworten in Gesprächen formulieren lassen

– Anschreiben formulieren, z.B. für Bewerbungsunterlagen. So lange nachfragen, bis alle Details und Informationen im Anschreiben integriert sind

– Excel-Tabellen erstellen (siehe Video) oder auch Demodaten für Excel-Tabellen erhalten

