ChatGPT Gefahren: Verlieren wir unser Vertrauen in Wahrheit?

Was passiert, wenn wir endgültig keiner Aussage mehr trauen können? Wenn dank Künstlicher Intelligenz die Flut an Zahlen, Daten, Fakten – und den dazugehörigen Interpretationen – unsere Welt überschwemmt wie im Alten Testament die Heuschreckenplage Ägypten?

Bild von Egonetix_xyz auf Pixabay

Was ist, wenn das Vertrauen verloren geht in Wissenschaft, Politik, Schule, Medien? Was bleibt, wenn dem Menschen bewusst wird, dass ihm nur ein winziger Bereich zur Verfügung steht, in dem er Fakten durch Erforschung derselben nachprüfen kann? Was ist, wenn der Mensch seinen Glauben verliert, weil Manipulationen mit Anspruch auf Wahrhaftigkeit in nie gekannter Perfektion alltäglich werden?

Standard: Deepfakes verbreiten Propaganda für kommunistische Partei

KI in autokratischen Systemen

Wir stellen uns zum Spaß eine perfekte Autokratie vor, so wie wir es am Beispiel China vor Augen haben. Die Überwachung der Bürger ist perfekt – bis hin in das eigene Schlafzimmer. (Uiguren erleben bereits heute diese Dystopie. Mikrofone filtern verdächtige Gesprächsthemen sogar im Bad heraus. Bei Bedarf wird die Gewalt des Staates tätig.)



Die Medien ersetzen zunehmend menschliche Journalisten durch digital erzeugte Illusionen. Nachrichten erheben keinen Anspruch mehr auf Wahrheit, sondern auf die erzieherische Wirkung, die „Volksbildung“.



Den Bürgern bleibt nichts weiter übrig, als sich ihrem Schicksal zu fügen. Kleine Gruppierungen und Einzelgänger üben Widerstand, indem sie Kommunikationsmöglichkeiten testen, die nicht überwachbar sind. Kreativität und künstlerischer Ausdruck sind das, was der perfekten Versklavung trotzen kann – so wie einst die afroamerikanischen Sklaven mit christlichen Gospels einen Weg fanden, die herrschende Religionsideologie zu nutzen, um sich zu vernetzen und verschlüsselte Botschaften weiterzugeben, die im Kampf um Freiheit und Leben stärkten.



Das Gros der Bürger unserer erdachten Autokratie wird versuchen, sich so gut wie möglich einzurichten mit ihrer Familie und ihrem sozialen Umfeld. Wahrscheinlich wird man versuchen, politische Meinungen aus dem eigenen Gehirn auszubrennen. Man wird sich mit Kollegen, Nachbarn, Verwandten so eng wie möglich vernetzen und sich gegenseitig Geborgenheit geben, um der ständigen Bedrohung etwas Wohliges entgegenzusetzen. Man wird sich bestmöglich abschotten gegen alles Fremde. Fremdes ist bedrohlich in einer Welt, in der das Rechtssystem keinen Schutz mehr bietet.



Die komplette Desillusionierung in Bezug auf Wahrheit und Bürgerrechte wird dazu führen, dass die Masse abstumpft und funktioniert wie in dem Orwell-Roman 1984.



Sehr wenige werden sich widersetzen – und diese Wenigen sind keine Rebellen wie in früheren Gewaltsystemen, diese Wenigen sind Künstler. Sie entwickeln dank ihres künstlerischen Ausdrucks Verschlüsselungen, die unter dem Radar der perfekten Überwachung fliegen.



Ich habe ChatGPT gefragt, was am Menschen unersetzbar ist und was KI nie leisten kann, und er hat brav geantwortet: Kreativität, Empathie, Entscheidungen aufgrund von Wertesystemen, Verhalten aufgrund von Moral und Ethik. Ich fügte hinzu, dass der Mensch im Unterschied zu KI gegen Regeln verstoßen kann – und er stimmte mir zu.



Ist Spiritualität der Schlüssel zu Nächstenliebe, Kunst und Unregierbarkeit? Wir werden sehen, aber ich denke, es wird lange dauern, bis Gehorsam sich in Aufbegehren wandelt.