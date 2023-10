Mysterium Preiskalkulation: So bekommen Gründer ihre Preise

Bei einer Unternehmensgründung kommt nach den ersten Hürden schnell eine der herausforderndsten Aufgaben auf den Tagesplan: die Preiskalkulation. Bei dieser gilt es einen Preis zu finden, der zum einen alle Kosten abdeckt, Gewinn einspielt, aber ebenso die Kunden anspricht. Insbesondere bei jungen Unternehmerinnen und Unternehmern ein kritischer Prozess. Allerdings helfen einige Faktoren, eine konkurrenzfähige Preisermittlung durchzuführen, ohne daran zu verzweifeln.

Preiskalkulation als relevantes Problem

Bild von kalhh auf Pixabay

Als Preiskalkulation gilt der Vorgang, welcher für ein Produkt oder für eine Dienstleistung einen bestimmten Verkaufspreis ermittelt. Hierbei ist es als Gründer und Gründerin grundlegend herauszufinden, welche Strategie sie verfolgen. Soll der Preis für das Angebotene möglichst niedrig sein, um eine Vielzahl von Kunden anzuziehen oder rechtfertigt ein besserer Service oder eine hochwertigere Qualität einen höheren Preis? Vornehmlich im Bereich E-Commerce kann auch eine Software helfen, den Umsatz zu steigern und die gewählten Preise am Ende auch zu überwachen. Ein überlegenes Tool hierzu kommt von Dealavo, welches von führenden Unternehmen genutzt wird, um die eigene Performance des eigenen E-Commerce zu verbessern.

Gründer haben generell die Freiheit, ihren Preis eigenständig zu definieren. Allerdings wird dieser in der Praxis durch den Markt und somit durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Insofern bleibt bei der Unternehmensgründung nur ein gewisser Spielraum, um die Kosten für ein Produkt festzulegen. Denn liegen diese zu hoch, wird weniger bis gar nichts verkauft. Liegt er zu niedrig, können die Aufwendungen nicht gedeckt werden Ebenso spielt das smarte Finanzmanagement eine Rolle. Wichtig ist es folglich, schon bei der Entwicklung der Artikel oder der Dienstleistung den Marktpreis zu kennen und somit ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.

Darüber hinaus kann es hilfreich sein, auf eine dynamische Preisgestaltung zurückzugreifen. Hierbei handelt es sich um die Möglichkeit, die Preise für Produkte in Echtzeit anzupassen. Um dies sicherzustellen, setzen clevere Unternehmer und Unternehmerinnen auf zuverlässige Softwareprodukte, welche das Dynamic Pricing insbesondere im Bereich der E-Commerce-Branche zielführend und gewinnbringend realisieren.

Zügig zum ersten Preis

Am Ende des Tages geht es allerdings im ersten Schritt darum, einen Preis zu finden, welchen die Zielgruppe bereit ist, für das Produkt zu bezahlen. Hierzu gibt es unterschiedliche Herangehensweisen:

Analyse von Umfragen

Ermittlung der Preisbereitschaft durch echte Verkäufe

Zielgruppenumfragen auf Social Media

Interviewen von Verwandten, Freunden und Bekannten

Interessant bei den genannten Möglichkeiten ist nicht nur, eine Preisvorstellung zu erhalten, sondern ebenfalls ein Feedback zu dem Produkt zu erhalten und somit welche Features besonders positiv oder negativ eingestuft wurden.

Ferner kann der Markt analysiert werden. Also konkret, was die Konkurrenz für ein Vergleichsprodukt verlangt. Das dient schon als solide Orientierung, um herauszufinden, ob die vorgesehenen Preise höher oder niedriger liegen würden. Zudem ist es wichtig ein Argument für den Fall zu finden, dass die Kosten für Kunden über den durchschnittlichen Preisen am Markt liegen.

Die Option, die Preise der Mitbewerber zu ermitteln und diese als Leitlinie zu nutzen, ist im Übrigen der einfachste und schnellste Weg, die ersten Preisspannen zu definieren. Allerdings ist darauf zu achten, dass dennoch die individuellen Kosten gedeckt werden können und die Selbstkosten nicht unterschritten werden. Letztere sind es dann auch, welche die unterste Preisgrenze festlegen. Der für das Produkt oder die Dienstleistung aufgerufene Preis darf diese Untergrenze nicht unterschreiten.