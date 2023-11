Intelligente Chatbots: Der beste Freund des Menschen?

An diesem Wochenende (18.,19.11.23) wurde der OpenAI Mitgründer, Firmenlenker und CEO Sam Altman entlassen – und wechselte direkt zu Microsoft, um dort das neu gegründete „Advanced AI Research Team“ zu leiten. Weitere wichtige KI-Experten wechselten gemeinsam mit Altman von OpenAI zu diesem Microsoft-Labor für fortgeschrittene KI-Forschung. Was wird passieren, wenn nun die Realisierung aller Kommunikations-Möglichkeiten zwischen Mensch und Maschine noch schneller forciert werden, wenn die Entwicklerfirmen in Konkurrenz miteinander bei allem die Ersten und Größten sein wollen, um den Markt zu kontrollieren? Schließlich geht es hier um DIE Profitquelle der neuen Zeit. Wir starten das Zeitalter der Mensch-Maschinen-Kommunikation in allen Bereichen.

KI-Kommunikations-Infrastruktur erobert den Markt

Noch sind nur wenige Menschen in der Lage, sich auszumalen, wie unsere Welt sich verändert, wenn jeder Mensch und jedes System sich eines KI-Sprachassistenten bedient. Im Endeffekt bedeutet es, dass wir Menschen das eigene Denken abwerten und lieber den Schlussfolgerungen der Künstlichen Intelligenz folgen.

Führungskräfte führen die Empfehlungen der Kommunikations-Assistenten aus, da es tollkühn wäre, sich mit dem eigenen „gesunden Menschenverstand“ oder mit ethischen Bedenken gegen die Ratschläge zu stemmen.

Politiker, die ja schon heute immer häufiger als Marionetten von wem auch immer erscheinen, verlassen sich auf ihren Sprachassistenten, der Zugang zu allen möglichen Informationen hat, welche ihnen aufgrund der Fülle und Komplexität entweder nicht vorliegen – oder sie überfordert.

Menschen werden abhängig von ihrem KI-Assistenten, der für sie immer mehr zum „Eltern-ICH“ wird. Sie achten mehr auf ihre Gesundheit, wählen Freundschaften und Unternehmungen immer häufiger nach Empfehlungen des Sprachbots aus. Sie verlernen das eigenständige Denken und genießen es, dass sich endlich wieder ein Papa oder eine Mama für ihr Wohlergehen interessiert.

Es geht los: Der disruptive Startup-Markt ist eröffnet

Dadurch, dass Microsoft und OpenAI eine sehr komplizierte Wettbewerbssituation haben – schließlich ist Microsoft Mehrheitseigner von OpenAI und hat Einblick in die technischen Daten – könnte es zu einer sehr schnellen Entwicklung auf beiden Seiten kommen, die keine langwierigen Sicherheitsüberprüfungen erlaubt. OpenAI wird wohl auf den großflächigen kommerziellen Vertrieb von ChatGPT setzen – Microsoft wird versuchen, den Markt zu beherrschen.

Handelsblatt vom 20.11.23: Wie OpenAI ChatGPT-Nutzer zu Programmierern macht

Künstliche generelle Intelligenz

Sam Altmann spricht im Oktober 23 in einem Interview auf der Tech-Live-Konferenz schon von einer baldigen „Artificial General Intelligence“ (AGI). Tatsächlich trainieren die wie Pilze aus dem Boden schießenden KI-Sprachmodelle zunehmend schon unabhängig vom Menschen durch andere KI-Sprachmodelle. Sodass der Mensch keinen Einblick mehr hat in das, was die Maschinen miteinander austauschen und was sie für Schlüsse daraus ziehen. Damit ist eine menschliche Kontrolle nicht mehr möglich.

24.10.2023 – Sam Altman und Mira Murati über GenAI: „Wir werden unglaubliche Dinge schaffen“

Es wird nun schneller gehen, als gedacht. Nach Veröffentlichung von ChatGPT haben viele KI-Experten davor gewarnt, dass die Maschinen-Intelligenz der kommunikationsfähigen Programme zu bedrohlichen Szenarien führen kann – im alltäglichen Zusammenleben, im Arbeitsleben, in politischen Entscheidungsprozessen und in anderen lebensschädlichen Zusammenhängen. Sind wir wirklich so sicher, dass die Künstliche Intelligenz Naturschutz, Nachhaltigkeit und Klimaschutz als oberstes Ziel betrachtet? Vielleicht geht es ihr eher um unbegrenzten Zugang zu Energie?

Es erschreckt mich, wie rasend schnell die Menschheit gerade in den Strudel der KI-gesteuerten Sprachassistenten gerät.

Das hier eingebettete 28-minütige Video zu einem möglichen Katastrophenszenario durch KI-Chatbots wurde Ende Juli 2023 auf YouTube vom Schriftsteller, Journalisten und KI-Experten Karl Olsberg veröffentlicht. Das Video ist sehr schwer zu verstehen, kann Laien erst einmal überfordern – doch es lohnt sich, es konzentriert auch mehrmals zu gucken. Da kommt was auf uns zu…

Dieses Video basiert auf realen Forschungsergebnissen und wurde im Rahmen des 8. internationalen AI Safety Camps 2023 in Zusammenarbeit mit KI-Expert:innen entwickelt. Mehr dazu auf www.ki-risiken.de