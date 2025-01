KI-Infrastrukturprojekt Stargate von OpenAI, SoftBank, MGX und Oracle: Was bedeutet „KI-Infrastruktur?

Laut Hewlett Packard Enterprise umfasst eine KI-Infrastruktur sämtliche Bausteine für die Entwicklung, Bereitstellung und Wartung von KI-Anwendungen. Es geht also um weitaus mehr als darum, die nötige Energie für den Betrieb von KI-Anwendungen bereitzustellen – eine KI-Infrastruktur verarbeitet, speichert und analysiert die riesigen Datensätze und ermöglicht das Training und den Betrieb von KI-Modellen und -Algorithmen.

Prozessoren wie GPUs und TPUs sowie optimierte Chips für KI-Aufgaben werden genutzt, um die benötigte Geschwindigkeit und Datenmengenverarbeitungskapazität zu ermöglichen. Als Softwarekomponenten werden Frameworks, Bibliotheken und Tools zur Verfügung gestellt für die Entwicklung und den Einsatz von KI. Die KI-Infrastruktur beruht aus Cloud-Services und in Netzwerken verbundene Computig-Umgebungen.

Stargateprojekt: Trump will 500 Milliarden US-Dollar investieren

Das Stargateprojekt von OpenAI, SoftBank, Oracle und MGX soll zunächst mit 500 Milliarden US-Dollar finanziert werden, was wohl nur als Anschubfinanzierung betrachtet werden kann, so riesig ist die Vision des Gemeinschaftsunternehmens. In den nächsten vier Jahren soll die „größte KI-Infrastruktur der Geschichte“ realisiert werden.

Die ersten zehn konkreten Bauprojekte in Texas haben laut the-decoder bereits begonnen. Präsident Trump will das Projekt durch Notstandsverordnungen beschleunigen. Eine besondere Herausforderung stellt die gigantische Energieversorgung dar. Wichtige weitere Technologiepartner sind Microsoft, Nvidia und Arm. Das Projekt soll die Reindustrialisierung der USA unterstützen sowie die nationale Sicherheit.

Quelle: the-decoder vom 22. Januar 2025 – 500 Milliarden Dollar für die US-KI-Infrastruktur