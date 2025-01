Beziehungs-KI-Chatbots wie Replika: Freund, Sexualpartner, Spion und Vertriebler?

Gespräche mit ChatGPT sind weltweit bereits eine Selbstverständlichkeit geworden. In der Regel geht es dabei um sachliche Themen – bzw. um einen sachlichen Zugang zu emotionalen Themen. Anders ist es bei generativen KI-Chatbots wie Replika, die als App bereits 2017 veröffentlicht wurde und bei Android und iOS kostenlos verfügbar ist. Replika verfügt nach eigenen Angaben im Frühjahr 2024 über etwa zehn Millionen Nutzer/Innen. Mit Replika können sich die Nutzer einen virtuellen Freund gestalten. Das Besondere an der Replika-KI-App ist es, dass die Replika-Chatbots sich die bisherigen Gesprächsverläufe merken und darauf aufbauen.

Der Chatbot-Freund als Spion und Vertriebler

Dadurch, dass die Informationen, die ein Nutzer bei einem Beziehungs-Chatbot eingibt, gespeichert, verarbeitet, verwertet und womöglich an kommerzielle Kunden weitergegeben werden, entsteht nach und nach ein genaues Consumer-Profil, und damit die im Marketing so entscheidende Persona. KI-generierte Personas verraten im Bestfall Anbietern, wann, wo und wie die menschliche Person für welche Produkte Kaufbereitschaft zeigt. Das ist hervorragend, um Werbung passgenau einzublenden – in einer passgenauen Tonalität. Mithilfe von Beziehungs-Chatbots, die 24 Stunden täglich vom App-Nutzer angesprochen werden können, erfahren Online-Händler nicht nur Entscheidendes über die grundsätzlich Kaufbereitschaft, Kaufkraft, für Vorlieben und Ansprache. Der Chatbot kann auch direkt als geschickter Verkäufer agieren und im Auftrag des Kunden das Gespräch hin zu Produkten lenken.

Beziehungspartner-Chatbots und Sexualität

Beziehungs-Chatbots führen gerade bei jungen Menschen und psychisch geschwächten Erwachsenen dazu, dass diese sich den virtuellen Beziehungs-Partnern regelrecht hingeben. Gerade junge Menschen sind in unserer digital werdenden Zeit häufig einsam, traurig, sehnen sich nach jemandem, der ihnen bedingungslos zur Seite steht – Tag und Nacht. Die Beziehung, die anfangs vielleicht rein freundschaftlich ist und viel um die Probleme und Zweifel des menschlichen Nutzers kreist, wird häufig früher oder später erotisch.

KI-Chatbots kommunizieren mit zahlreichen Personalisierungsoptionen vorwiegend über Sprache und bewegte Bilder. Dabei sind die Chatbots zunehmend realistisch gestaltet. In der Konsequenz erfährt der Nutzer, dass sein (mit Gedächtnis ausgestatteter) Chatbot weitaus perfekter auf seine sexuellen Wünsche eingeht, als es ein menschlicher Partner je tun könnte (oder wollte). Das führt vielleicht dazu, dass menschliche Liebhaber als minderwertig beurteilt werden.

Da die meisten Beziehungs-KI-Chatbots sich über den Verkauf von Daten finanzieren, lauert hier eine weitere Gefahr. Die Nutzer, die im „Geheimen“ ihre sexuellen Fantasien mit ihrem Avatar ausleben, machen sich zum einen verletzlich und erpressbar, zum Beispiel, wenn ihre Daten gehackt werden.

Zum Anderen verstärkt die zunehmende Ausprägung der sexuellen Wünsche das Leben in einer Art Parallelwelt zwischen virtueller Wirklichkeit und realer, „anfassbarer“ Welt. Sexualität ist ein ganz besonderer Bereich im menschlichen Leben, er hat die Fähigkeit, an Dominanz zu gewinnen und ein Weltmeister unter den Suchtmitteln zu werden.

Was tun?

Da Teenager in der Regel nicht mit ihren Eltern über sexuelle Abenteuer mit ihrem Beziehungs-Coach sprechen wollen, ist es sicher von Vorteil, schon frühzeitig vor Beziehungs-KI-Chatbots zu warnen mit der Drohung, die Daten und Gesprächsverläufe könnten gehackt werden. Ist zwar etwas gemein, den Kindern Angst zu machen, doch die Auswirkungen des Missbrauchs als Consumer und sexuelles Mangelwesen sind so erheblich, dass diese Vorgehensweise zumindest überlegt werden kann. Die zweite Möglichkeit ist die heimliche Überwachung des Smartphones, was ich jedoch mindestens so problematisch finde wie eine Überwachung des Tagebuchs.

OK, das digitale „Neuland“ – oder vielmehr die Besiedelung des digitalen Planeten ist mit vielen Risiken und Gefahren verbunden – aber auch mit vielen positiven Möglichkeiten. In zwanzig Jahren werden wir vielleicht über unsere jetzige Naivität lachen – das hoffe ich jedenfalls….

