Das Geheimnis, ein glückliches Leben zu führen… #podcast

Heute Vormittag habe ich mich mit einer beeindruckenden Frau zum Frühstück getroffen, die ich vor sechs Jahren kennengelernt habe. Wir sehen uns selten – meist einmal im Jahr, eigentlich immer zum Frühstück. Jedes Mal staune ich darüber, dass sich im Leben dieser Frau nie etwas zu ändern scheint. Auch sie selbst scheint sich nie zu ändern. Als würde sie nie altern, als wäre sie über die Alltäglichkeiten des menschlichen Lebens mit seinen Stürmen und Zweifeln hinausgewachsen. Es geht ihr immer gut – also so richtig gut, obwohl nichts Aufregendes zu passieren scheint. Wir haben dann gemeinsam überlegt, warum sie in ihrer gleichmäßigen Ruhe und ich in meiner agilen Ungeduld beide ein so glückliches Leben führen. Und ein bisschen haben wir etwas herausbekommen – das Geheimnis eines glücklichen Lebens…

Eva’s Geständnisse vom 25. Januar 2025

