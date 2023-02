Ojeoje, je häufiger ich mich mit ChatGPT unterhalte, desto beeindruckter und faszinierter bin ich. Als ich zum Beispiel wissen wollte, wer die wichtigsten Investoren sind von OpenAI (Forschungseinrichtung, die ChatGPT entwickelt hat), suchte ich bei Google und auf der OpenAI-Website lange vergeblich nach einer Liste – meist erschien nur der Investor Microsoft – doch ChatGPT gab unverzüglich Antwort meine Frage: „Wer sind die wichtigsten Geldgeber von OpenAI“

Ob die Antwort stimmt?

Hier die Antwort von ChatGPT:

„OpenAI wird von einer Vielzahl von Investoren finanziert, darunter führende Technologie-Unternehmen, Venture-Capital-Firmen und High-Net-Worth-Einzelpersonen. Einige der bekanntesten Geldgeber von OpenAI sind:

Elon Musk

Sam Altman

Reid Hoffman

Peter Thiel

LinkedIn

Khosla Ventures

Microsoft

Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur eine kleine Auswahl der Geldgeber von OpenAI ist und dass es ständig zu Änderungen kommen kann.“

Bild von Alexandra_Koch auf Pixabay

Da ich weiß, dass bei Fakten die Auskünfte des Chatbots häufig aus dem Jahr 2021 stammen, frage ich nach: „Ist Deine Auflistung der Investoren aktuell oder aus dem Jahr 2021?“ ChatGPT antwortet unverzüglich: „Meine Auflistung der Investoren von OpenAI ist aus dem Jahr 2021. Es ist möglich, dass sich die Investoren von OpenAI seitdem geändert haben. Es wird empfohlen, die aktuellsten Informationen auf der offiziellen Website von OpenAI oder durch eine Online-Recherche zu überprüfen.“

Wer nicht fragt, bleibt dumm…

Das Faszinierende am ChatGPT ist, dass man fortlaufende Gespräche führen kann. Man fragt, ist nicht zufrieden mit der Antwort, fragt weiter – und nach und nach nähert man sich einer voll befriedigenden Auskunft. So wie kleine Kinder ihre Fragen stellen: „Was ist der Mond?“ Wie weit ist er weg?“ „Wie lange würde man mit einem Flugzeug brauchen, um zum Mond zu fliegen?“…

Google überlegen?

Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich anfange, die Suchmaschinen Bing zu nutzen, wenn Microsoft dort den ChatGPT als zusätzliches Tool einstellt. Auch könnte ich mir vorstellen, dass das Business-Netzwerk LinkedIn einen neuen Reiz erhält, wenn auch dort der ChatGPT eingesetzt wird. Zurzeit lernt das System in noch größerer Geschwindigkeit, da Millionen von Webusern weltweit ChatGPT mit Fragen, Aufgaben, Nachforschungen, Code-Aufträgen und komplexen Projekten füttern. Häufig ist der Chatbot aufgrund der hohen Nachfrage überlastet.

Es scheint so, als ob nun wirklich eine „Zeitenwende“ eintritt bezüglich der menschlich vergleichbaren KI-Leistungsfähigkeit. Viele fragen sich, ob diese Entwicklung viele Arbeitsplätze vernichten wird. Ich frage mich, ob der Mensch seine Vorherrschaft auf dem Planeten Erde langsam verliert, wenn menschliche Gespräche sich kaum noch von KI-Kommunikationen unterscheiden lassen und wenn KI-Programme Kunstwerke erschaffen und Design perfekt inszenieren können. OK, dann gehen wir Menschen eben in Rente. Dann ist das eben so.