Netflix „Engagement Report“: Halbjährlicher Überblick über alle Serien und Filme mit Statistiken

Netflix hat nun etwas sehr Wertvolles gestartet: Alle sechs Monate wird eine Excel-Tabelle veröffentlicht, die jedem Interessierten nahezu vollständig aufzeigt, welche Serien und Filme zur Verfügung standen (mehr als 18.000 Titel), wie viele Stunden insgesamt die jeweiligen Angebote angesehen wurden im vergangenen halben Jahr, wann die Serien und Filme ihre Netflix-Premiere hatten – und ob sie weltweit verfügbar sind.

Bild von Tumisu auf Pixabay

Ich nutze die Liste als Inspiration, um neue interessante Titel zu finden. In analogen Zeiten war es selbstverständlich, sich beim eigenen Medienkonsum auf Empfehlungen und Zuschauerbeliebtheiten zu verlassen – im Streaming ist das leider nicht selbstverständlich. Amazon hat zwar sein ausgeklügeltes 5-Sterne-System auf den Prime-Streamingdienst übertragen, doch die zuverlässigste Auskunft sind natürlich die Erfolgsstatistiken.

Ich kann auf der Liste die „Hits“ kopieren und recherchieren. So komme ich sehr schnell zu einer Vermutung, ob auch ich dem Film oder die Serie eine Chance geben will. Ich persönlich bin übrigens sehr ungeduldig bei dieser „Chance“ – Streaming hat meine Ansprüche enorm in die Höhe geschraubt seit analogen Zeiten.

Ich gebe die Titel bei Google ein, überfliege Rezensionen, Inhaltsbeschreibungen, Trailer, wechsle dann zu Netflix und probiere den Titel aus. Für mich ist dieser neue Netflix „Engagement Report“ eine interessante Entscheidungshilfe.

Hier findet Ihr die Excel-Tabelle beim

Blog Stadt-Bremerhaven vom 13. Dezember 2023