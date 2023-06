Prompt Engineering Jobs: Wie wird man Profi bei ChatGPT

Es erfordert schon einiges Training, zielgenau mit ChatGPT gute Ergebnisse zu erzielen. In der Zwischenzeit gibt es sogar schon das Berufsbild „Prompt Engineering“, mit dem Mitarbeiter gesucht werden, die treffsichere Anweisungen, Aufforderungen, Fragen und Fragmente bei KI-Chatbots einsetzen – um mit ihren Eingabeaufforderungen die besten Ergebnisse erzielen. Auch in Schulen wird schon den SchülerInnen gezeigt, wie sie ChatGPT professionell nutzen – zum Beispiel, um ihre Englischkenntnisse über selbst entworfene kreative Trainings zu optimieren.

Input und Output

Die Qualität des Inputs ist verantwortlich für die Qualität des Outputs. Im Prompt Engineering geht es darum, mit einer kreativen Denkweise immer besser zu verstehen, welche Eingaben ChatGPT braucht, um genau die Antworten zu liefern, die der Nutzer will. Im Laufe des Prozesses wird sich der Eingebenden häufig selbst langsam immer klarer darüber, was er überhaupt wirklich als Antwort erwartet. Es ist also völlig ok, sich Zeit zu lassen, bis das Ergebnis zufriedenstellend ist.

5 Schritte, um sich im Eigenstudium auszubilden

1. Ein Prompt muss keine befehlsartige Anweisung sein. Auch Fragen, einzelne Wörter, Bilder und Musik können geeignet sein, um die eigenen Gedanken zu fokussieren und neue, kreative Denkweisen zu entwickeln. Experimentieren und das „Umkreisen des Themenkerns“ sind keine Zeitverschwendung, sondern wertvolle Schritte, um Prompt Engineering zu lernen.

2. Will man wirklich ein „ChatGPT-Flüsterer“ werden, ist es wichtig, inspirierende Prompts aufzuspüren und im Austausch mit dem KI-Chatbot auszuprobieren. Zunächst kann man über Suchanfragen wie „Suche mir inspirierende Prompts“ Beispiele erhalten. Später formuliert man eigene inspirierte Prompts. Bücher, Kunstwerke, Naturentdeckungen, Erkenntnisse können dabei helfen. Kreativität, Geduld und empathisches Denken sind Schlüssel für die Kunst des Prompt Engineering.

3. Prompt Engineering ist ein kreativer Beruf, ein Beruf für Menschen, die sich mit ihrer Welt schöpferisch auseinandersetzen. Dabei ist es wichtig, eine inspirierende Umgebung zu gestalten, in der Kreativität möglichst frei fließen kann. Der Arbeitsbereich sollte so eingerichtet sein, dass der ChatGPT-Kommunikator sich wohlfühlt und sich entspannt. Gute Ergebnisse erfordern Zeit, Gedankenfreiheit, und selbstverständlich die Freude am freien Experimentieren.

4. Freies, unzensiertes Brainstorming und freies Schreiben sind weitere Schlüssel, um die Choreografie perfekter Dialoge mit ChatGPT zu entwickeln. Das Schöne an dieser Kunst ist, dass Sie einfach drauflosschreiben können, ohne sich selbst zensieren zu müssen. Lassen Sie Ihre Gedanken frei fließen. Welches Thema macht Sie neugierig? Worüber denken Sie gerade nach? Was wollen Sie wissen? Halten Sie Ihre Gedanken fest und trainieren Sie spielerisch und ungezwungen Ihren kreativen Flow.

5. Nehmen Sie aus Ihrem Brainstorming eine für Sie faszinierende Idee, verbinden und erweitern Sie diese, experimentieren Sie mit verschiedenen Kombinationen und Variationen. Entdecken Sie auf diese Weise neue Möglichkeiten und Lösungen. Denken Sie daran, dass es in diesem Stadium des Lernens und Verstehens keine falschen Ideen gibt. Gerade unkonventionelle Ideen sind das, was überrascht und weiterbringt – wie im Design Thinking.

Fazit

Es wäre wünschenswert, dass Schulen zukünftig ChatGPT und KI-Bildgeneratoren als Lehrmittel einsetzen, damit Schülerinnen und Schüler ihre eigenen passgenauen, kreativen Lernwege finden können – zum Beispiel für Excel, Fremdsprachen, Geisteswissenschaften, Mathematik und andere Naturwissenschaften. Sicher ist es auch bald schon möglich, in Gruppen mit diesen Werkzeugen des Machine Learnings zu arbeiten und komplexe Projekte zu realisieren.

Prompt Engineering ist eine wirksame, äußerst kreative Methode, um in Beruf und Privatleben Ki-Kommunikation anzuwenden. Sicher wird in den nächsten Jahren diese Kunst immer mehr Menschen dabei unterstützen können, lösungsorientiert zu experimentieren und die eigene Intelligenz und Handlunsgautonomie zu erweitern.

