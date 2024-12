Google Deepmind: KI-Wettervorhersagen – Prognose genau bis zu 15 Tagen

Die bisherigen Wetter-Vorhersagen der gängigen Wetterdienste sind in Hinblick auf Zwei-Wochen-Prognosen bisher sehr ungenau. Für eine genauere zukunftsweisende Wetterprognose müssten weit mehr Zustände in der Atmosphäre genau berechnet werden können als bisher. Wie der Deutsche Wetterdienst es auf seiner Website beschreibt, ist die Atmosphäre ein „chaotisches System“, bei dem schon kleine Unsicherheiten zu großen Fehlern in der Vorhersage führen können (Schmetterlingseffekt).

Gencast

Google Deepmind hat ein neues, KI-basiertes Wetter-Vorhersagesystem entwickelt, das mit 50 und mehr Ensemblesystemen rechnen kann. Beim Deutschen Wetterdienst werden in Zusammenarbeit mit internationalen Kooperationspartnern fünf Ensemble-Vorhersagesysteme betrachtet. Gencast ist nun in der Lage, die komplexe Wahrscheinlichkeitsverteilung zukünftiger Wetterszenarien erstaunlich genau zu berechnen, wenn der aktuelle Wetterzustand als Eingabe verwendet wird.

Spektrum der Wissenschaft: Gencast sagt Wetter besser voraus als führende Modelle

Nach einem KI-Training mit historischen Wetterdaten bis 2018 wurde getestet, wie genau GenCast das Wetter für 2019 vorhersagt. Es stellte sich heraus, dass GenCast bei den 15-Tage-Prognosen um 97,2 Prozent genauer war als das bisher führende Prognosesystem ENS. Für so eine globale 15-Tage-Prognose brauchte GenCast nur acht Minuten.

Außerdem ist GenCast in der Lage, extreme Wetterlagen, die Zugbahn tropischer Wirbelstürme und die Entwicklung von Windstärken zuverlässiger zu prognostizieren. Das KI-Modell berechnet seine Vorhersagen nicht einmal, sondern insgesamt 50-mal pro Prognose.

Zunahme von Cloud Seedings?

Wolkenimpfungen sind schon seit vielen Jahrzehnten Thema in dem Bemühen, Wetterkatastrophen zu verhindern und die Auswirkungen von Dürre und Starkregen einzudämmen. Wie der Bayrische Rundfunk im April 2024 berichtet, werden von Flugzeugen oder Bodenkanonen aus Partikel (in der Regel Silberjodid) in die Wolken geschossen für mehr Schnee, weniger Hagel oder mehr Regen.

BR: Geoengineering – Wie in Bayern Wolken „geimpft“ werden

Vielleicht können durch die genaueren KI-basierten 15-Tage-Wetter-Prognosen bald deutlich mehr Cloud Seedings zum Einsatz kommen, da eine bessere Planung des Geoengineerings möglich ist. Ob so die Auswirkungen des Klimawandels zumindest kurzfristig abgemildert werden? Wir werden sehen…