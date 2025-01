Gute Vorsätze umsetzen – muss das sein?

Ein frisches Jahr ist wie ein frisches Leben, nicht wahr? Ich frage mich, ob Neugeborene womöglich schon mit guten Vorsätzen das Licht der Welt erblicken, so nach dem Motto „So, in diesem Leben will ich auf jeden Fall dies…. Und auf keinen Fall das…“ Doch selbst, wenn es so sein sollte, nützt ihnen das wenig. Zumindest habe ich noch nicht erlebt, dass jemand sich an ein früheres Leben und die guten Vorsätze aus dem dort Erlebten erinnern kann. Und so stehen wir Silvester für Silvester wieder da und schwören, dass wir im frisch geborenen neuen Jahr ein gesundes, attraktives, beruflich erfolgreiches, familiär erfülltes und nächstenliebendes Leben führen werden. Was also tun mit unseren guten Vorsätzen? Nicht so ernst nehmen?

Tricks, um guten Vorsätzen eine bessere Chance zu geben

Gute Vorsätze sind neue Routinen, die wir in unser neues Leben einbauen wollen. Gute Vorsätze sind alte Routinen, die wir aus unserem neuen Leben verschwinden lassen wollen. Prinzipiell geht es darum, dass wir „eine bessere Version unser selbst“ werden wollen. Der Faule will fleißig werden, der Einsame will Liebe finden, der Egoist will selbstlos werden, der Workaholic will sich um seine Familie kümmern, der hedonistische Selbstzerstörer will sich umsorgen und pflegen wie ein geliebtes Haustier.

Hier ein Tipp für die erfolgreiche Umsetzung von Vorsätzen

Schreibe Dir genau auf, was Dein guter Vorsatz ist. „10 kg abnehmen“ ist kein Vorsatz, es ist ein Wunsch. Doch wenn Du genau aufschreibst, mit welchen Methoden Du 10 kg abnehmen wirst, bekommt der Vorsatz schon mehr Gewicht (ok, merkwürdiger Vergleich). Falls Du aufhören willst, zu rauchen – oder einer anderen Sucht zu entsagen, erkläre dem Papier, was genau anders sein wird, wenn Du nicht mehr nach Rauch stinkst und Deine Zähne (und Deine Lunge) langsam wieder hell werden.

Male Dir schriftlich eine Vision aus, was anders ist, wenn Du nicht mehr spielst, träge herumhängst, Alkohol trinkst, Zucker isst, Klamotten shoppst…

Je länger Du Dich rational mit Deinen Änderungswünschen auseinandersetzt, Dir über Google neues Wissen darüber aneignest und Deine Erkenntnisse schriftlich festhältst, desto mehr setzt sich ein Entschluss fest in Deinem Inneren. Wenn Du dann noch Belohnungen einbaust für bestimmte Erfolgszeiträume, könnte es womöglich gelingen, dass Du den Vorsatz dauerhaft umsetzt!

Haben Vorsätze noch einen weiteren Sinn?

Gute Vorsätze finde ich wunderbar. Hermann Hesse hat es so schön formuliert „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben“. Der Mensch, der Silvester um Mitternacht Schwüre tut, erlebt genau diesen Zauber. Alles wird anders, alles wird gut. Ich glaube daran.

Viele Menschen wünschen sich lieber etwas an Silvester (oder alle Rauhnächte von Heiligabend bis zum 6. Januar hindurch), verbrennen ihre Wünsche und fühlen dabei etwas Heiliges, Verborgenes, Magisches. So wie Kinder ihre Geburtstagskerzen auspusten mit einem heimlichen Wunsch, oder wie man ganz schnell etwas wünscht bei einer Sternschnuppe. Magie lebt in uns Menschen, so wie auch die Verbundenheit mit unseren Ahnen in uns lebt. Ob Vorsätze, Wünsche, Träume oder Schwüre, sie machen uns menschlich und lassen uns wieder Kind werden.

Wann verändern wir wirklich etwas in unserem Leben?

Um wirklich etwas zu verändern in unserem Leben, brauchen wir einen verdammt guten Grund. Das kann ein emotionales Hochgefühl sein wie bei einer neuen Liebe oder einem neuen Job, oder etwas, was uns mit Angst erfüllt wie eine medizinisch bedrohliche Diagnose.

Wenn wir unbedingt und voller Sehnsucht zu etwas hinwollen – oder wenn wir ängstlich etwas ganz Schlimmes vermeiden wollen, ja dann brauchen wir kein Silvester, keinen Vorsatz und keinen Trick. Dann ist die Zeit gekommen, etwas Entscheidendes zu verändern. Dann zahlen sich die vielen Jahre der Vorsätze aus, die vorbereitend diesen Moment ermöglicht haben.

Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, weiß ich, wie man aufhört mit einer Sucht, wie man sich gesund ernähren kann und wie man seinen Beruf wechselt. Wir Menschen ändern in der Regel erst dann dauerhaft unser Leben, wenn wir dazu gezwungen werden. Die Not macht uns stark. Die Angst macht uns mutig. Sehnsucht lässt uns Berge überwinden und Meere durchqueren.

Habt eine gute Zeit mit Euren Vorsätzen – eines machen sie gewiss: Sie machen Euch klüger und bereiten Euch vor auf den Tag X, an dem Ihr ernst macht mit Eurem Entschluss – an dem Ihr für dieses Leben dauerhaft Euer Leben ändert.