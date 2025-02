Ich und meine Propaganda #podcast

Als Kind einer ganz besonderen Generation, die in Deutschlands Nazizeit Kinder, Jugendliche, Erwachsene waren, habe ich mich immer damit beschäftigt, inwieweit Gehirnwäsche funktioniert. Ist der Mensch nichts weiter als ein abgerichteter Hund, der sozial friedlich wird, wenn er gewaltfrei erzogen wird – und ein reißender Wolf, wenn er einer skrupellosen Gewalt ausgeliefert ist? In der letzten Woche habe ich eine Erfahrung gemacht, die mir eine neue Perspektive zum Thema Propaganda geboten hat. Eine Therapeutin hat mir erklärt, dass Menschen, welche „die Welt retten wollen“, meist etwas Unerlöstes in sich selbst retten wollen. Auf jeden Fall hat sie recht, doch das bewirkt nicht, dass ich meine seelischen Traurigkeiten mit therapeutischen Methoden „retten“ will – ich bevorzuge meine ganz persönliche Lebens-Propaganda.

Eva’s Geständnisse vom 22. Februar 2025

