Sind KI-Geschöpfe Menschen überlegen? Wie oft habe ich schon gehört, dass Menschen mir gesagt haben, Tiere wären die besseren Menschen. Werden wir bald sagen, Computerprogramme sind die besseren Menschen? Wunderschöne Barbies und Kens, Fantasygeschöpfe, sprechende Tiere, Bäume, Helden, Krieger, Bösewichte… All das gibt es schon ewig – aber nun erzeugen sie die Illusion, ein echtes, eigenständiges Leben zu führen und mit dem Menschen vor dem Bildschirm in echte Beziehung zu treten! Können KI-Influencer ein Haustier ersetzen – oder sogar den besten Freund?

Gerade habe ich nach sehr langer Zeit wieder Instagram geöffnet, nachdem ich in der Berliner Morgenpost einen Beitrag über erfolgreiche, virtuelle Influencerinnen gelesen habe. Influencerinnen, die von einem KI-Programm entwickelt wurden und die als Werbeträger eine ganz besondere Attraktivität besitzen (abgesehen davon, dass sie kostengünstiger sind als menschliche Influencer – und von den Unternehmen leichter zu händeln).

Imma.gram aus Japan ist ein vollkommenes junges Mädchen. Sie weint kajalverschmierte Tränen beim Gedanken an #metoo und sie arbeitet am Computer die ganze Nacht durch und hat noch nicht geduscht.

Imma.gram bei Instagram

Von mir erstellte virtuelle Fitness-Influencer – mit dem Microsoft Image-Creator

Wie lange wird es dauern, bis wir alle uns so ein KI-Tamagotchi aufs Handy laden – oder es in einem Glaskubus zu Hause aufstellen (was es Japan ja schon gibt). Ein/e Freund/in, die/der uns nie im Stich lässt, ausnutzt, hintergeht – der ideale Mensch, der immer Rat weiß und in freundlicher Art sämtliche Fragen beantwortet – sogar die nach dem Sinn des Lebens. Und der ein Mensch ist, der zwar nicht prüde ist, uns aber bei unerwünschten Gelüsten und Ansichten durch Ermahnungen und Liebesentzug zurück auf den rechten Weg führt.

Nach diesem Trip in die KI-Barbiewelt sah ich bei YouTube noch ein langes Interview mit Fynn Kliemann von Mai 2023. Er erzählt, wie es sich anfühlt, vom perfekten Gutmenschen abzustürzen in die Welt der Ausgestoßenen. Viele Kommentatoren unter dem Video stellen klar, dass er es nicht verdient, dass man ihm verzeiht. Höchstens durch seinen Hund erhält er hier und da noch Sympathien.

Ich persönlich liebe es an Menschen, dass sie genauso fehlerhaft sind wie ich. Gerade das macht sie aufregend und wild, unberechenbar und schillernd. Vielleicht helfen uns die perfekten KI-Vorbilder, zu echter Nächstenliebe zu finden. Das wäre wunderschön. Schauen wir mal.

YouTube-Interview vom 10. Mai 2023.

Fynn Kliemann – Höhenflug mit Fallhöhe, wie steht man wieder auf?