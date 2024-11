Mit diesen 4 Schritten lösen wir (fast) jeden Konflikt #podcast

Konflikte gibt es überall: In der Familie, im Beruf, mit Freunden, Nachbarn, Kollegen… In dieser Podcast-Folge zeige ich Euch meine persönliche Auflösungsstrategie von Konflikten. Häufig probiert, bestens bewährt. Im Grunde genommen geht es um die Kunst, von der einen Haut in die andere zu schlüpfen. So wie wir es aus dem Satz kennen: „Urteile nie über einen anderen, bevor Du nicht in seinen Mokassins gelaufen bist.“ Braucht sicher ein bisschen Übung, aber je häufiger man es praktiziert, desto leichter wird es. Ich selbst (nach vielen Jahren Übung) in der Zwischenzeit bei fünfzehn bis dreißig Minuten. Konfliktauflösungen können Spaß machen! Ich schwöre…

Eva's Geständnisse vom 9. November

