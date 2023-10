Angst verlieren vor dem nächsten Job #podcast

Was wünschen wir uns von unserem Job? Was stärkt uns, um mit Freude, Leidenschaft und Engagement jeden Morgen zu starten im Beruf? Die drei großen L sind es, die uns stark machen: Lob, Leistung und Liebe. Wir sind nun mal soziale Wesen. Auch die Selbstbewusstesten verlieren ihre Samson-Kräfte, wenn ihnen ihre Haarpracht geschoren wird. Auch die Bravsten verhungern, wenn ihnen ständig ihre Mängel vorgehalten werden. Auch die Mutigsten verzweifeln, wenn sie leichtfertig entfernt werden, weil die Profitorientierung es erfordert aus Sicht des Unternehmens. Immer mehr Angestellte berichten, dass sie mehrmals in der Woche mit Angst zur Arbeit gehen. Was ist der Ausweg aus dem Teufelskreis des heutigen Verwertungssystems, das Menschen ansieht als austauschbare Produktionsmittel? In diesem Podcast erzähle ich davon, wie ich mich als Trainerin darauf vorbereite, dieses Thema in einer Gruppe zu bearbeiten.

Eva’s Geständnisse vom 7. Oktober 2023

