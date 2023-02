Die Geschichte von der Tasse Tee – gibt es einen Weg zur Erlösung? #podcast

Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen verzweifelt sind, weil sie keine Ruhe finden. Ansprüche von allen Seiten führen dazu, dass wir in ständiger Verteidigungshaltung verharren. Andauernd sollen wir Entscheidungen treffen – das führt zu Streit in unserem inneren Team. So viele Menschen leiden unter ihrem Gedankenkarussell. In diesem Podcast erzähle ich von einem erfolgreichen Professor, der keinen Sinn mehr in seinem Leben erkennt. Und der in seiner Verzweiflung aufbricht zu einer weiten Reise…

Eva’s Geständnisse vom 25. Februar 2022

