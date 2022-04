Dr. Kimble auf der Flucht – #podcast

Ach wie gerne würde ich die Fernsehserie „Auf der Flucht“ aus den sechziger Jahren schauen – damals war ich noch zu klein dafür. Der Arzt Dr. Kimble wird zu Unrecht für den Mord an seiner Ehefrau zum Tode verurteilt, kann fliehen und versucht in 120 Folgen und insgesamt 100 Stunden, seine Unschuld zu beweisen – permanent in Gefahr, geschnappt zu werden. Einer meiner „Auftraggeber-Chefs“ sagte mal zu mir „Eva, Du bist keine Kriegerin, Du bist Dr. Kimble auf der Flucht“ – und er hatte so recht! Was das Ganze soll und ob ich so bleiben will, erkläre ich diesen acht Minuten einen Tag nach dem 1. April 2022

Eva’s Geständnisse vom 2. April 2022

