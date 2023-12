Ehrlich sein und lauschen können – #podcast

Was wäre, wenn wir Menschen die Kunst beherrschen würden, vollständig ehrlich zu kommunizieren. Sich mitteilen im jetzigen Moment, ohne Angriff, ohne Konzept, ohne Erwartung. Vergangenheit und Zukunft ausblenden – nur für 5 Minuten… Ich stelle mir ein Theaterpublikum vor, das vor jeder Vorstellung ein paar Minuten Zeit geschenkt bekommt, um sich mit dem zufälligen Sitznachbarn ehrlich auszutauschen. In diesem Podcast erzähle ich, wie ich vor wenigen Tagen auf diese Methode des „ehrlichen Mitteilens“ gekommen bin. Und ich erzähle, wie man sie anwendet. Und ich erzähle, wo man diese Kunst in Selbsthilfegruppen üben kann. Natürlich kostenfrei – und das überall in Deutschland. Auch in Dortmund – und auch in Online-Videokonferenzen.

Eva’s Geständnisse vom 2. Dezember 2023

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören