Ein guter Tag zu sterben -#podcast

Als junges Mädchen hatte ich gemeinsam mit dem Mann, mit dem ich sehr bald eine Familie gründen sollte, einen absoluten Lieblingsfilm: „Little Big Man“ mit Dustin Hoffman aus dem Jahr 1970. Auf Englisch kann man das Meisterwerk kostenlos bei YouTube und Dailymotion schauen – es lohnt sich! Der Film, der wie „Hair“ und „Alice’s Restaurant“ die Hippiekultur als Gegenentwurf zum skrupellosen US-Kapitalismus inklusive Vietnamkrieg in wunderschöne Bilder kleidete, spielt bei Indianern, bei den Cheyenne, den „Menschenwesen“. Schon damals war der Cheyenne-Häuptling und „adoptierte Großvater“ des sehr jungen Dustin Hoffman das große Vorbild für uns. Heute ist ein Samstag, an dem ich mich gut einfühlen kann in diesen alten Mann, dessen Lebens-Leitsatz zu sein scheint: „Heute ist ein guter Tag zu sterben“.

Eva’s Geständnisse vom 1. Juli 2023

