Ein langer, ruhiger Fluss… #podcast

Ist mein Leben gerade wie ein langer, ruhiger Fluss? Und das auch noch kurz vor Weihnachten, wo Frauen (und zunehmend auch Männer) damit beschäftigt sind, zu shoppen (irgendwas fällt einem ja immer noch ein), das Weihnachtsmenü vorzubereiten, Geschenke einzupacken, Karten zu verschicken – und das Haus zu schmücken? Und was ist mit mir? Meine Kinder laden mich Heiligabend einfach nur ein, ohne dass ich zumindest etwas vorbereite für das Festmahl, und überhaupt ist im Moment das ganze Leben so lieb und verwöhnend zu mir, dass ich verstummend staune. Und doch will ich noch mehr als diesen sanft fließenden, langen, ruhigen Fluss – ich mag es einfach, wenn Action ist…

Eva’s Geständnisse vom 16. Dezember 2023

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören