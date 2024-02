Embodiment: Liegt unser Gedächtnis im Körper statt im Kopf? #podcast

Ich bin immer wieder überrascht, wie sich unsere Interpretationen von Lebensgesetzen wandeln. Je nach Gesellschaftsausrichtung wandeln sich auch unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse. Die Erde ist das Zentrum unseres Sonnensystems, der Mensch geht aus dem Tier hervor, menschliches Handeln ist verantwortlich für das Geschehen im Kosmos. Nun sind wir in einer neuen Zeit angekommen, in der die maschinelle Intelligenz immer zentraler wird. KI-Wissenschaftler fragen sich, warum Roboter immer noch kein Bewusstsein entwickeln können. So entsteht gerade eine ganz neue Interpretation von Bewusstsein. Roboter brauchen körperliche Wahrnehmung und Verarbeitung von Außenreizen, um mit diesem „Leibgedächtnis“ Bewusstsein zu entwickeln. In diesem Podcast erzähle ich, wie ich durch meine Arbeit mit seelisch belasteten Menschen, die in der Regel auch körperlich chronisch krank sind, an das Geheimnis des „Leibgedächtnisses“ herangekommen bin.

Eva’s Geständnisse vom 17. Februar 2024

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören