Erleichterung – alles wieder gut #podcast

Das Leben ist ein Rauf und Runter, nicht wahr? Als Mädchen und junge Frau habe ich dieses Rauf und Runter sehr leidenschaftlich erlebt. Da passte das häufig benutzte Bild von „Himmelhochjauchzend – zu Tode betrübt“. Oder wie man heute gern sagt: manisch-depressiv. Mit der Zeit wird der Mensch meist wissender, ruhiger, vertrauensvoller. In diesem Podcast erzähle ich, wie sich das Tief anfühlte, das ich in der Folge am letzten Wochenende hatte – und wie ich da wieder herausgefunden habe. Nun bin ich wieder da, wo ich hingehöre: In meiner Welt der Synchronizitäten. Und ich bin unendlich dankbar, dass es mir so schnell gelang, das traurige Land der Sinnlosigkeit wieder zu verlassen. Glück gehabt!

Eva’s Geständnisse vom 16. März 2024

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören