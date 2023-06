Glücklich leben ohne Arbeit? #podcast

Die junge Generation bringt ein Thema in unsere Gesellschaft, das wir Babyboomer kaum nachvollziehen können: Nicht leben, um zu arbeiten, sondern leben, um ethische Ziele zu verfolgen und sinnerfüllt zu arbeiten. Geld und Aufbau von Besitz werden unwichtiger in einer Zeit, in der die Klimakatastrophe droht. Das Streben nach Profit hat uns dahin gebracht, dass unser Planet vergiftet ist. Minimalismus und CO2-Sparsamkeit gehen einher mit Konsumverzicht und Werteverschiebung. So frage ich mich in diesem Podcast, was wir tun können, wenn wir tatsächlich weniger arbeiten, weniger konsumieren, weniger leisten. Kann man glücklich werden ohne Arbeit?

Eva’s Geständnisse vom 19. Juni 2023

