Göttliches Lachen – #podcast

Ich bin immer wieder überrascht über das Empfinden, trotz meines fortgeschrittenen Alters andauernd neue Erkenntnisse zu haben. Wie sagte meine Oma alle fünf Minuten, als sie die letzten Jahre mit Demenz in einer Senioreneinrichtung lebte? „Man wird so alt wie eine Kuh, und lernt immer noch dazu“. Wie schön, wenn man alle fünf Minuten eine so tiefgreifende Weisheit erfährt! Und ja, sie lebte mit ihrer Demenz wirklich zufrieden, geborgen und in der Gnade einer umfangreichen Bedürfnislosigkeit. So, nun aber zu meiner gestrigen Erkenntnis: „Das göttliche Lachen“. Es war ein wunderschöner Tag, und davon möchte ich Euch gern erzählen.

Eva’s Geständnisse vom 14. Oktober 2023

