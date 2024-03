In die nächste Klasse versetzt – und noch so dumm… #podcast

Habt Ihr auch das Gefühl, das ganze Leben ist eine Schule? Und beim Sterben erfahren wir, ob wir das Beste draus gemacht haben? Ich erlebe es so. Sogar geträumt habe ich in den vielen Jahrzehnten häufiger davon, dass ich eine „Klassenarbeit“ schreiben muss und Angst habe, nicht zu bestehen. Da werden alte Erinnerungen wach – Mathe, Latein, Englisch. Voll gruselig. In der Zwischenzeit sind meine Erwartungen an „Evas Schule“ anders. Ich habe einen Traum, der Moment für Moment meines Lebens durchzieht, der sich immer wieder wandelt und sich weiterentwickelt… und naja, gerade habe ich das Gefühl, in eine neue Klasse versetzt worden zu sein und bin noch die Dümmste von allen in dieser Stufe. Freuen tue ich mich trotzdem. Was gibt es Schöneres, als ein herausforderndes Leben zu führen? Nur keine Langeweile – die habe ich wahrlich selten. Danke „Werauchimmer“, das ist sehr lieb von Dir.

Eva’s Geständnisse vom 23. März 2024

