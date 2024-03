Leben passiert – seufz… #podcast

Geht es mir zu gut gerade? Bin ich gelangweilt, weil alles gut läuft? Oder habe ich den Anschluss an „das da oben“ verloren? Habe ich etwas falsch gemacht? Oder bin ich nicht mehr verfügbar für diese „Zeichen des Himmels“? Bin ich getrennt von Inspiration, Intuition und Imagination? Lebe ich ab jetzt bis zum Ende in der Langeweile eines spirituell abgeschnittenen Lebens? Und dann erzähle ich eine Geschichte. Eine Geschichte, die zumindest mich wirksam tröstet. Ja, Leben passiert. Jetzt bleibt nur noch eine Sorge – ich könnte ja träge werden, wenn Leben einfach nur noch passiert. Nein, nein, das will ich auf keinen Fall.

Eva’s Geständnisse vom 9. März 2024

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören