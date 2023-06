Mein Leben – eine Netflixserie #podcast

In einem sommerlichen Lockdown der Corona-Jahre hat sich etwas Entscheidendes verändert bei mir. Irgendwann im Sommer war es. Von einem Tag auf den anderen habe ich mich und mein Leben als Geschichte empfunden, vielleicht ein bisschen wie in der Truman-Show (was für ein genialer Film!), nur mit dem Unterschied, dass ich nicht in Unwissenheit benutzt werde von „geheimen Kräften“, sondern dass ich selbst der Schöpfer des Ganzen bin! Allerdings ohne Skript, ohne Ziel, ohne Kontroll-Willen. Ist doch viel schöner, sich von der Welt überraschen zu lassen und darauf spontan zu reagieren! Impro-Theater sozusagen. Von diesem Wandel erzähle ich in dieser Folge – und davon, wie ich ihn heute lebe…

