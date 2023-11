Mich wundert, dass ich so fröhlich bin #podcast

Die vergangene Woche war ganz schön hart für mich – private Verwirrungen, irgendwas mit Liebe. Nun tauche ich gerade wieder auf aus der Flut und staune, wie rasch ich mich erholt habe. In diesem Podcast starte ich mit einem Gedicht aus dem 15. Jahrhundert, das ich als Teenager fand:

Ich komm, weiß nicht woher,

Ich bin und weiß nicht wer,

Ich leb, weiß nicht wie lang,

Ich sterb und weiß nicht wann,

Ich fahr, weiß nicht wohin:

Mich wundert, daß ich so fröhlich bin. ( Verfasser verm. Martinus von Biberach † 1498 )

Und dann erzähle ich, warum ich trotz all dieser Katastrophen und Bedrohungsszenarien wohl so fröhlich bin.

Eva’s Geständnisse vom 4. November 2023

