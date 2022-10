In dieser Folge erzähle ich davon, wie ich Rachegelüste kennengelernt habe. Ich erzähle davon, ob ich verstehen kann, wenn andere Menschen Rachegelüste haben. Ich erzähle davon, was ich empfehle, wenn jemand gerade Rachegelüste an sich wahrnimmt. Ich erzähle davon, wie man Rachegelüste ausleben kann – und wie man sich rächen könnte, wenn es keine Gesetze und keine Justiz gäbe. Und am Ende gebe ich ein Versprechen – ich schwöre

Eva’s Geständnisse vom 1. Oktober 2022

