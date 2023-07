Sehnsucht nach einem Philosophischen Salon – #podcast

Schon seit einigen Jahren träume ich von einem philosophischen Salon. 2018 habe ich im Social-Media-Unterricht sogar eine Fake-Pressemitteilung für Open-PR dazu entworfen, die immer noch erscheint bei der Suchanfrage „steadynews philosophischer salon“. Seitdem ist viel passiert. Aus der Marketing-Dozentin und -Trainerin wurde ein Motivationscoach. Diskutieren will ich nicht mehr – seit Corona hat wohl niemand mehr Lust auf Diskussionen. Ich will mit Gästen bei mir im Wohnzimmer „in den Keller steigen“, um Dinge individuell aus der Seele heraus zu benennen und zu verstehen. Was ist mein Sinn im Leben? Woran glaube ich? Was bedeutet mir Geld? Was bedeutet mir Anerkennung? All sowas. Und niemand hat Recht und niemand hat Unrecht. Vielleicht wird es ja irgendwann wahr. Heute im Podcast geht es übrigens um die Frage: „Woran glaubt Eva Ihnenfeldt?“

Eva’s Geständnisse vom 15. Juli 2023

