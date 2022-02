The Secret – oder: „Wenn ich einmal reich wär´“#podcast

Gestern Abend habe ich nach sehr langer Zeit ein zweites Mal den Film „The Secret“ geschaut (bei Amazon Prime und Netflix verfügbar). In dem Film, der 2007 mit der Botschaft „Du bist Gestalter Deines Lebens und kannst Dir vom Universum alles wünschen, was Du willst“ sehr viele Menschen in meiner Umgebung beeinflusst hat, wird von vielen „Gurus“ aus den USA gezeigt, wie man aus dem Mangel in die Fülle kommt dank der Kunst, erfolgreich zu wünschen. Und da saß ich da so, sah den Film und war überrascht – lebe ich heute schon genau so, wie ich es mir wünsche? Nicht ganz…

Eva’s Geständnisse vom 4. Februar 2022

