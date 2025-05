Die Russen kommen #Podcast

Ich spüre, dass sich immer mehr Menschen in meiner Umgebung konkrete Sorgen darüber machen, dass es Krieg mit Russland geben wird. Wer weiß, vielleicht haben sie ja recht! Vielleicht stimmt es, dass Putin nach erfolgreichen Friedensverhandlungen und der Abtretung weiter Teile ukrainischer Gebiete an Russland seine Armee erneut in Stellung bringt und nach und nach Moldawien, Georgien, Rumänien und die baltischen Staaten angreift. Könnte doch sein! Auch frage ich mich in diesem Podcast, was diese Befürchtungen mit mir persönlich machen. Was für Konsequenzen ziehe ich für mich aus diesem Zukunftsszenario: „Die Russen kommen“. Hat gutgetan, einfach mal darüber nachzudenken…

Eva’s Geständnisse vom 10. Mai 2025

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören