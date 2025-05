Dieser ewige Krieg um Frieden, Essen, Zukunft und den „Heiligen Gral“

Heute ist Sonntag. Freitag und Samstag war ich auf einer Tagung, die sich mit dem Thema „Gral“ beschäftigte. Ich habe die Möglichkeit der Teilnahme genutzt, da ich daran glaube, dass unser Leben hier auf der Erde eingebettet ist in etwas Übergeordnetes, etwas Wertvolles, etwas Geheimnisvolles. Die Tagung drehte sich leider hauptsächlich um die mittelalterliche Gralsgeschichte von „Parzival“, mit der ich so gar nichts anfangen kann. In diesem Podcast lese ich meine Geschichte vor, die mich viel mehr verbindet mit dem, was ich persönlich unter der „Heiligen Gralssuche“ verstehe: Die Suche nach Sicherheit, Brot, Frieden für sich und für die Kinder. Erzählt hat sie mir eine kleine, zarte Frau aus Eritrea, eine Mutter von zwei Kindern, die vor neun Jahren nach Deutschland geflüchtet ist.

Eva’s Geständnisse vom 18. Mai 2025

