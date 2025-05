Eva liest vor aus ihrem persönlichen Wunderland

Je älter ich werde, desto fantastischer kommt mir mein tägliches Leben vor. So viele kleine Abenteuer, Berührungen, Geschenke und Freundlichkeiten, die sich für mich anfühlen wie lauter Wunder aus einer Zauberwelt. In diesem Podcast lese ich vor, was ich direkt heute Morgen über Begegnungen aufgeschrieben habe, die ich in den letzten drei Tagen hatte. Auslöser war ein Traum, mit dem ich heute früh aufgewacht bin. In dem Traum wollte ich unbedingt eine Sendung bei einem Lokal-Radiosender bekommen – und nach dem Erwachen grübelte ich, was um Gottes Willen ich mit so einem Programm machen wollte…

Eva’s Geständnisse vom 3. Mai 2025

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören