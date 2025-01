Dinge geschehen, die nie geschehen sind… #podcast

Habt Ihr Euch schon einmal gefragt, wie sich Euer Leben verändern würde, wenn Ihr blind oder gehörlos würdet? Was wäre erträglicher? Was wäre schlimmer? (Übrigens ist es nicht unwahrscheinlich, dass mit zunehmenden Alter zumindest eine dieser beiden Sinnesfähigkeiten ordentlich nachlassen wird…). Also ich wollte immer schon lieber blind als taub sein. Die Vorstellung, meine Umgebung nicht mehr hören zu können und dadurch wie ein Aussätziger aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu sein, gruselt mich. Kann natürlich auch noch passieren – aber zurzeit ist es nur so, dass meine Augen immer schlechter werden. Bessere Brillenkorrektur leider nicht mehr möglich, seufz. In diesem Podcast erzähle ich, wie ich letzten Donnerstag mit diesem Schock umgegangen bin – und dann habe ich eine (voll schöne) Geschichte dazu geschrieben.

Eva’s Geständnisse vom 18. Januar 2025

