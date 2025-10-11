11. Oktober 2025

Geständnisse einer lernenden Egoistin #podcast

Heute geht es um zwei Themen: Zum einen geht es darum, dass ich dank des unerwarteten Geschenks, seit einigen Monaten beruflich viel mit Musliminnen und Muslimen zu tun zu haben, immer mehr lerne und lerne und lerne (unglaublich spannend!), und zum anderen darum, dass ich das, was ich tue, nur deshalb so gerne tue, weil ich kein Problem damit habe, eine überzeugte Egoistin zu sein. 
 – Wer mehr über das alles wissen will, kann gerne die SteadyNews als wöchentlichen Newsletter abonnieren (Abo-Feld rechts auf der Startseite – Bestätigungsmail landet zunächst oft im Spamordner) – Jede Woche schreibe ich 5 Beiträge zu Themen rund um den digitalen Wandel und versende sie jeden Dienstag um 9.00 Uhr an alle Abonnenten.

Eva’s Geständnisse vom 11. Oktober 2025

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören

Post Views: 24

Seit über zwanzig Jahren auf der "freien Wildbahn" hat Eva Ihnenfeldt sowohl 2004 eine eingetragene Genossenschaft für Existenzgründer gegründet als auch 2011 eine Akademie für die Ausbildung von Social Media Manager/Innen. Lange Zeit war sie Dozentin und Trainerin für Marketing, Kommunikation und Social Media. Heute arbeitet sie als Coach für Menschen im beruflichen Wandel. Ihre Stärke ist es, IST-Situationen zu akzeptieren, Visionen zu erkennen und gemeinsam mit ihren Klienten Strategien zu entwickeln, die sich auch in der Praxis bewähren. Mobil: 0176 80528749 - E-Mail: [email protected]

steadynews.de
Category: Podcast Tags:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert