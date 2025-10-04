4. Oktober 2025

Im Eigensinn geboren: Nein, ich passe nicht auf mich auf… #podcast

Zunächst erzähle ich von meiner Handysucht, die sich weiterhin noch steigert – ich bin sozusagen ein YouTube-Junkie geworden. Immer auf der Suche nach Experten, Bloggern und Journalisten, die untereinander debattieren und mir die Welt erklären. Dummer Nebeneffekt: Mein Schlaf wird immer unruhiger, kürzer, oberflächlicher – wie bei Gamern, die man manchmal schon an ihren roten Brillengläsern mit Blaulichtfilter erkennt. Danach erzähle ich von meiner neuen Idee, mit der ich gern ein weiteres Start-up gründen würde. Ob ich es tatsächlich ernsthaft weiterverfolge, weiß ich noch nicht. Aber manchmal wird man ja vom Schicksal immer weiter geschubst. Würde mich freuen, wenn es weitergeht. Lust darauf habe ich schon…

Eva’s Geständnisse vom 4. Oktober 2025

